Magnetická powerbanka Anker s kapacitou 10 000 mAh dosáhla nového cenového minima! Pyšní se pěkným displejem a stojánkem

  • Powerbanka Anker 633 Magnetic Wireless Power Bank klesla na historické minimum 1 427 Kč
  • Nabízí 10 000mAh kapacitu s bezdrátovým nabíjením 15 W přes MagSafe a 27W drátovým přes USB-C
  • Uživatelé chválí minimální zahřívání, kvalitní displej a praktický stojánek na zadní straně

Adam Kurfürst
3.2.2026 06:00
Anker 633 Magnetic Wireless Power Bank 10000mAh na stole v kancelari

Hledáte kvalitní powerbanku pro pohodlné nabíjení iPhonu nebo třeba řady Google Pixel 10, která konečně dostala integrované magnety? Anker 633 Magnetic Wireless Power Bank právě nyní přepisuje historické cenové minimum – zatímco jsme vás naposledy upozorňovali na akci s cenou 1 793 Kč, nyní ji na Alze seženete za pouhých 1 427 Kč s kódem ALZADNY30.

Bezdrátové nabíjení se standardem Qi2

Anker 633 patří mezi powerbanky s certifikací Qi2, což znamená podporu magnetického uchycení a bezdrátový nabíjecí výkon až 15 W. Pro iPhony řady 12 a novější to představuje maximální možnou rychlost bezdrátového nabíjení. Díky silným magnetům powerbanka pevně drží na zádech telefonu i během používání, takže můžete pohodlně psát zprávy nebo procházet sociální sítě, zatímco se baterie dobíjí.

Anker 633 Magnetic Wireless Power Bank 10000mAh cerna render

Pokud spěcháte, můžete sáhnout po klasickém kabelu. Port USB-C zvládne drátové nabíjení výkonem až 27 W, což výrazně urychlí doplnění energie do telefonu. Powerbanka navíc podporuje Pass Through Charging – můžete ji tedy dobíjet a současně z ní napájet své zařízení.

Kapacita a praktické funkce

S kapacitou 10 000 mAh už powerbanka není pouze poslední záchranou, ale šikovným pomocníkem, který vám dobije iPhone víckrát než jednou. Pokud byste se rozhodli dobíjet nějaký Android telefon s větší baterií, už budete muset počítat s tím, že vám Anker 633 Magnetic Wireless Power Bank na dvě plná nabití zkrátka nevydrží.

Na přední straně se nachází přehledný displej, který zobrazuje aktuální stav nabití v procentech a odhadovaný čas do úplného dobití. Na zadní straně pak najdete výklopný stojánek, díky němuž můžete telefon během nabíjení pohodlně sledovat – hodí se například při videohovorech nebo sledování seriálů.

Anker 633 Magnetic Wireless Power Bank 10000mAh cerna displej

Rozměry 107,3 × 68,8 × 19,8 mm a hmotnost 250 gramů řadí Anker 633 mezi kompaktnější powerbanky své kategorie. Bez problémů se vejde do kapsy bundy nebo menší kabelky.

Co říkají uživatelé v recenzích

Anker 633 se na Alze těší hodnocení 4,8 z 5 hvězdiček od 74 zákazníků, přičemž 95 % z nich produkt doporučuje. Reklamovanost činí pouhých 0,47 %, což svědčí o solidní kvalitě.

Mezi nejčastěji zmiňované přednosti patří minimální zahřívání během nabíjení – na rozdíl od některých konkurenčních produktů se powerbanka ani telefon příliš nezahřívají. Uživatelé oceňují také pevné magnetické uchycení, kvalitní zpracování a informativní displej. Praktický stojánek na zadní straně se ukázal jako nečekaně užitečný bonus.

Anker 633 Magnetic Wireless Power Bank 10000mAh cerna s iphonem

Kritické hlasy zmiňují především vyšší pořizovací cenu oproti běžným powerbankám bez MagSafe – tu ale aktuální sleva výrazně zmírňuje. Někteří uživatelé s telefony Samsung upozorňují, že Android zařízení nepodporují standard Qi2, takže magnety nefungují a je potřeba dokoupit pouzdro s MagSafe kroužkem. Ojedinělé stížnosti se týkají přehřívání při intenzivním bezdrátovém nabíjení, většina recenzentů ale tento problém nezmiňuje.

Pro koho je powerbanka vhodná

Anker 633 Magnetic Wireless Power Bank představuje zajímavou volbu především pro majitele iPhonů 12 a novějších, kteří ocení pohodlí magnetického nabíjení. Kombinace bezdrátového a drátového nabíjení, kvalitní zpracování a praktické doplňky jako displej či stojánek z ní dělají univerzálního pomocníka na cesty.

Uživatelé naprosté většiny Android telefonů by měli počítat s nutností dokoupit MagSafe kompatibilní pouzdro, jinak magnety nevyužijí. Výhodnější pro ně tedy většinou bude sáhnout po klasické powerbance bez vlastnosti magnetického uchycení.

Využili byste MagSafe powerbanku, nebo dáváte přednost klasickému nabíjení kabelem?

Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi

