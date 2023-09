Apple nabízí dlouhou podporu, ale telefony s Androidem se zlepšují

Fungující ekosystém je fajn, ale ne každý jej dokáže naplno využít

Slabost pro Macbook není totéž co slabost pro iPhone (a naopak)

Android versus iOS (respektive Android versus Apple). Toto téma se nikdy neomrzí, oba systémy v současných telefonech mají mnoho zarytých zastánců a podobné množství odpůrců. Výsledkem jejich střetů jsou nekončící debaty o výhodách toho kterého řešení. Jisté je, že oba systémy mají své výhody a své nevýhody. A zákazník si může svobodně vybrat, kterému řešení dá přesnost. Sám bych se určitě nenazval zarputilým odpůrcem jablíček, ostatně už mnoho let doma používám Macbook Air, v současnosti už třetí kus. Ale iOS mi nikdy neseděl, telefony od společnosti Apple se mi neovládají pohodlně a neláká mě takový přístroj vlastnit. Ale jednu věc telefonům Apple (respektive jejich majitelům) přece jenom závidím. Jakou?

Určitě ne dlouhou podporu. Současné dražší telefony s Androidem běžně nabízí podporu v délce kolem 4 let a to mi přijde více než dostatečné. Navíc po ukončení podpory telefon nepřestává fungovat, dál vám může dobře sloužit. Můžeme se bavit o bezpečnosti takového přístroje, ale při vhodném a správném používání ani toto nevnímám jako problém. Současné vlajkové lodě mají vysoký výkon, mohou dobře sloužit dlouhé roky a vůbec se nebojím nějakého výraznějšího snížení výkonu. Android 14 funguje výborně a budoucí verze určitě nebudou horší.

Neexistuje pro iPhone? Neexistuje vůbec…

Ani propracovaný ekosystém pro mě není zásadní. Jak už jsem zmínil v úvodu – dlouhé roky používám Macbook Air. Ale ani bezproblémové spolupráce s telefony Apple pro mě není důvodem překonat odpor k iOS, který mi zkrátka nesedí. A aby to nebylo jen o společnosti Apple – v minulosti jsem občas používal kombinaci telefonu a notebooku Huawei, v reálu jsem si ale maximálně bezdrátově posílal fotografie a screenshoty, více výhod pro mě toto řešení nemělo (přestože toho víc umělo). Nebudu lhát – hodně se mi líbí design telefonů Apple a chystaný iPhone 15 by mohl být v tomto směru ještě lepší. Ale ve světě Androidu existují desítky krásných přístrojů.

Do Huawei Watch GT 3 Pro míří velká aktualizace. Co nabízí? čtení: 2 minuty ( uložit na později ) čtení: 2 min. uloženo uložit na později 2 min. uloženo

Co tedy telefonům Apple závidím? Nabídku příslušenství, především tedy pouzder a obalů. Pokud budete pro svůj telefon chtít průhledný obal nebo pouzdro typu kniha (několik let používám průhledné obaly od Fixed, měl jsem jich několik desítek a vždy jsem s nimi byl spokojený), seženete jej pro téměř libovolný přístroj. Jakmile ale chcete něco speciálního, pak se to pravděpodobně vyrábí jen pro iPhone. A pokud něco v této oblasti neexistuje pro iPhone, pak už to s největší pravděpodobností neexistuje vůbec. Dovolil jsem si vybrat tři atraktivní kousky jako ukázku (nehledejte za tím reklamu, s prvními dvěma produkty mám několikaletou zkušenost, poslední jsem pak vybral jako ukázku materiálů, ze kterých může být pouzdro pro iPhone vyrobeno).

Kůže, dřevo, mramor

Tím prvním je kožený obal od Mujjo. Jeho provedení je téměř dokonalé, telefon ochrání skvěle, obal nabízí kovová tlačítka pro ovládání hlasitosti a toto řešení v takové kvalitě neumí téměř nikdo. Manželka tento obal používá mnoho měsíců a telefon vůbec nešetří, přesto její iPhone 14 Pro vypadá jako nový (samozřejmě v kombinaci s tvrzeným sklem na displeji). Mnohem více podporovaných telefonů najdete u Dbrand, výrobce se ale jednoznačně zaměřuje na Apple, Samsung a Pixel. V nabídce má i několik málo dalších telefonů, pro ty ale nevyrábí všechno. Nějakou dobu jsem na iPhonu 13 Mini měl kožený polep právě od Dbrand a kombinace je to skvělá. Kůže je příjemná, časem získává pěknou patinu, telefon neklouže.

Ještě mnohem dál jsou pak obaly Roxxlyn, tady už se bavíme o materiálech jako je například mramor. Je jedno, jaký telefon v kapse máte, portfolio pouzder od Roxxlyn si pozornost zaslouží. A přiznám se, že mě mrzí, že výrobce se zaměřuje výhradně na telefony Apple. Ale chápu to, dělal bych to stejně. Zvlášť u pouzder, jejich cena se pohybuje ve vyšších tisících korun.

Samozřejmě můžete namítnout, že pouzdro je pořád jenom pouzdro. V minulosti jsem používal keramický telefon a tam jsem ani žádné pouzdro nepotřeboval, keramika je velmi odolná a vypadá fantasticky. Ale široký výběr příslušenství je jednou z výhod telefonů od společnosti Apple. Výrobcům se nedivím, Apple prodává spousty telefonů a současně jeho portfolio obsahuje jen málo modelů, vyrábět pouzdra a obaly speciálně pro iPhony se zkrátka vyplatí. Jen kvůli mramorovému pouzdru svůj odpor k iOS určitě nepřekonám a nadále zůstanu věrný Androidu. Třeba ale jednou přijde doba, kdy mě Apple dokáže svým telefonem zaujmout více. A pak určitě ocením, že se při výběru pouzdra budu moci vyřádit. Roxxlyn zůstává favoritem a to přes nemalou cenu.

Co vás nejvíce láká na telefonech Apple? A co odrazuje?

Zdroj: Dbrand, Mujjo, Roxxlyn