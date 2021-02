Zařízení se systémem Android TV brzy dostanou nové uživatelské rozhraní, které je nápadně podobné tomu, co Google představil u nového úspěšného Chromecastu s Google TV. Co se změní a kdy se dočkají uživatelé Android TV v ČR?

Google pomalu začíná rozesílat aktualizaci uživatelského rozhraní na zařízení poháněná systémem Android TV. Vzhled jejich uživatelského rozhraní se tak přiblíží na podzim představenému televiznímu rozhraní Google TV. Google už dříve uvedl, že uživatelské rozhraní jako má Chromecast s Google TV se časem dostane i na starší televize a set-top boxy s Android TV.

Hlasové vyhledávání a Google Asistent zůstávají i v nové verzi vlevo nahoře. V novém uživatelském rozhraní ale zmizí boční lišta s nabídkami Aplikace a Play Next. Místo nich se úplně nahoře vedle Google Asistenta objeví nové záložky Domů, Objevuj a Aplikace. První záložka Domů se nejvíce podobá současné domovské obrazovce Android TV a je zároveň výchozí obrazovkou. Jak už název napovídá, tak v záložce Aplikace najdete všechno svoje nainstalované aplikace. Záložka Objevuj (Discover) je na Android TV novinka a Google tvrdí, že obsahuje doporučení založená na tom, co sledujete i na obsahu, který je právě populární. Aktualizace Android TV na nové uživatelské rozhraní už začala v USA a do dalších zemí by se měla dostat v během dalších týdnů. Zatím není jasné, které verze Android TV novou aktualizaci obdrží.

Welcome to Google TV

