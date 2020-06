Únik: Systém Android TV 11 ukrývá video s novým Chromecastem

Google před pár hodinami celkem překvapivě vydal vývojářský náhled jedenácté verze Androidu pro televize. Téměř okamžitě se objevila zajímavá zpráva. Zatímco ještě nebyl čas ani prozkoumat všechny novinky v novém systému, objevily se v jeho útrobách stopy po něčem jiném. S již odhalenou přezdívkou Sabrina se v něm nacházejí údaje o očekávaném letošním nástupci Chromecastu. To mimo jiné posiluje spekulace, že nové televizní zařízení od Googlu uvidíme společně s představením nového operačního systému. To ale není to hlavní. Při rozboru vývojářského náhledu Android TV 11 se totiž podařilo najít video, které obsahuje část návodu na použití nového Google Chromecast.

Nalezené osmisekundové video popisuje proces restartování tohoto zařízení. Radí odpojit napájení na tři sekundy a znovu jej zapojit. Obecně nic světoborného, ale v tento moment to poutá pozornost. I když je zmíněné video z vývojářské verze systému Android TV 11 pouze černobílé, potvrzuje několik dosavadních spekulací kolem designu nového Google Chromecast. Můžeme počítat například s tím, že bude nový kousek s krycím jménem “Sabrina” skutečně oválný. A že na sobě bud mít velmi drobné G z loga společnosti.

Zdroj: 9to5