Google chystá skvělou novinku pro tablety s Androidem. Možná i vám pořádně usnadní multitasking Hlavní stránka Zprávičky Google testuje funkci plovoucích bublin pro všechny aplikace na tabletech s Androidem Aplikace půjde spustit v bublině přetažením ikony z taskbaru do rohů obrazovky Novinka by mohla dorazit v rámci třetí čtvrtletní aktualizace Android 16 v březnu 2025 Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 26.10.2025 20:00 Žádné komentáře 0 Google připravuje pro tablety s Androidem zajímavou novinku, která výrazně zjednoduší práci s více aplikacemi najednou. V nejnovější verzi Android Canary 2510 se objevily důkazy o funkci, která umožní spustit jakoukoliv aplikaci v plovoucí bublině. Podobný koncept Google testoval už před rokem, nyní ho ale přepracoval tak, aby lépe zapadl do stávajícího tabletového rozhraní. Informoval o tom renomovaný novinář a expert na Android Mishaal Rahman v článku pro Android Authority. Přetažení z taskbaru vytvoří plovoucí okno Nová funkce bude fungovat velmi intuitivně. Postačí přetáhnout ikonu aplikace z taskbaru do dolních rohů obrazovky a aplikace se automaticky otevře v menším plovoucím okně. Google pro tuto funkci připravuje speciální tutoriál, který uživatele naučí, jak správně provést potřebné gesto. Zdroj: Mishaal Rahman/Android Authority V kódu aplikace Pixel Launcher se objevily textové řetězce popisující novou funkcionalitu. Konkrétně jde o zprávu „Přetáhněte aplikaci do dolních rohů, abyste ji udělali plovoucí“ a popis animace, která ukazuje vytvoření bubliny pomocí přetažení z taskbaru. Animace zachycuje přetažení aplikace směrem k pravé části obrazovky, kde se nejprve zobrazí náhled režimu rozdělené obrazovky. Místo uvolnění ikony pro aktivaci rozdělené obrazovky ale uživatel pokračuje přetažením do pravého dolního rohu, čímž spustí aplikaci v kompaktním bublinovém okně. Zdroj: Mishaal Rahman/Android Authority Výrazné vylepšení multitaskingu na tabletech Dosud Android umožňoval vytvářet bubliny pouze z notifikací konverzací v podporovaných aplikacích. Nová funkce tento koncept rozšiřuje na všechny aplikace, které máte v taskbaru. Přístup přes přetažení z taskbaru je navíc konzistentní s ostatními multitaskingovými funkcemi tabletů – podobně se například aktivuje režim rozdělené obrazovky. Kombinace plovoucích bublin s existujícím bubble barem na tabletech umožní pohodlnou práci se dvěma, třemi nebo i více aplikacemi současně. Podobný systém už do svých nadstaveb ostatně implementovali už někteří výrobci, jako například Xiaomi. Kdy se funkce objeví v ostrém provozu? Přestože Google oficiálně vydání nepotvrdil, přidání tutoriálu naznačuje, že se funkce skutečně chystá do finální verze. Nejpravděpodobnějším termínem je třetí čtvrtletní aktualizace Android 16 (QPR3), která by měla dorazit v březnu 2026. Google už v minulosti využíval čtvrtletní aktualizace pro uvedení důležitých tabletových a multitaskingových novinek. Skvělá funkce Google Gemini za vás vytvoří prezentaci! Zabere jí to chvíli a výsledky jsou překvapivě dobré Adam Kurfürst Zprávičky Adam Kurfürst Zprávičky Nová funkce plovoucích bublin představuje další krok Googlu k vylepšení produktivity na tabletech s Androidem. Spolu s taskbarem, desktopovým režimem oken a vylepšenou podporou drag-and-drop se tablety s Androidem postupně přibližují možnostem klasických počítačů. Využili byste plovoucí okna aplikací na svém tabletu? Zdroj: Android Authority O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář Android Android tablet Google multitasking Mohlo by vás zajímat Android Auto dostává první letošní aktualizaci. Co je nového? Adam Kurfürst 10.1. Google Quick Share přináší pro všechny skvělou funkci, kterou už Samsung umí dávno Libor Foltýnek 8.1. Konečně pořádný malý tablet s Androidem. Lenovo Legion Tab Gen 3 překvapí výkonem i cenou Jakub Kárník 8.1. Fotky Google mají novou utajenou funkci. Už jste ji objevili? Jana Skálová 24.12.2024 Tohle jsou zatím nejlepší obrázky řady Samsung Galaxy S25! Podívejte se Adam Kurfürst 10.1. Pixel 9 Pro má problém! Některým mobilům prý odpadává fotoaparát Jana Skálová 7.1.