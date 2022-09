Android mobil silnější než iPhone? Možná bude ještě letos

I když nejsou vlajkové telefony se systémem Android po stránce výkonu rozhodně žádná ořezávátka, konkurenční iPhony je v tomto ohledu stále překonávají díky “áčkovým” čipsetům Bionic. A to díky maximálním hodnotám frekvencí, celkovému grafickému výkonu i energetické úspoře. Jak však nyní tipuje známý Weibo účet Digital Chat Station, ještě letos by mohl tento stav prolomit čipset Snapdragon 8 Gen 2 od Qualcommu.

Spekulace tvrdí, že americká firma hodlá vyrobit verzi s “ultra vysokou frekvencí”, která může dosahovat hodnoty 3,4 – 3,5 GHz. Současně s tím má dostat prostor vylepšený grafický procesor a dohromady se prý čipset pokusí překonat aktuálního Appple konkurenta A16 Bionic, který tiká v nejsilnějších letošních iPhonech 14.

Jestli bude takto vybavená základní varianta Qualcommu Snapdragon 8 Gen 2, měli bychom se představení a také prvního mobilu dočkat ještě letos. Americká firma plánuje svou tradiční prezentační akci uspořádat v polovině listopadu a jako první by měl tuto jednotku nejspíš dostat nový vlajkový telefon od OnePlus. Pokud půjde o Snapdragon 8 Gen 2 Plus, tak ten by měl dostat prostor příští rok.

Jak moc hledíte na celkový výkon telefonů?

Zdroj: acentral