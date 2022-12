Android hackeři čile útočí i přes falešné hry pro děti

Antivirová společnost ESET zveřejnila svou další pravidelnou statistiku nejčastějších hrozeb pro systém Android a jeho uživatele. Nejčastěji detekovaným softwarovým záškodníkem byl v Česku i za listopad 2022 adware Andreed. Na druhém místě je adware Hiddad. Útočníci se i nadále zaměřují na fanoušky mobilních her a data ze statistiky přitom ukazují, že skrze Hiddad cílí i na děti. Tento adware byl v listopadu detekován například v napodobeninách známých mobilních her pro mladší publikum, například Minecraft.

Nejčastější kybernetické hrozby v České republice pro platformu Android za listopad 2022:

Android/Andreed trojan (21,25 %) Android/Hiddad.AYF trojan (13,86 %) Android/TrojanDropper.Agent. KEQ trojan (9,79 %) Android/TrojanDropper.Agent. JDU trojan (4,02 %) Android/Hiddad.AXJ trojan (2,86 %) Android/Triada trojan (2,36 %) Android/TrojanDropper.Agent. KMZ trojan (2,01 %) Android/Hiddad.AZJ trojan (1,86 %) Android/TrojanDropper.Agent. GKW trojan (1,86 %) Android/Spy.Cerberus trojan (1,61 %)

„Útočníci míří na uživatele všech věkových kategorií, i na ty nejmladší. V případě adwaru Hiddad jsme viděli, jak zneužívají k jeho šíření hru podobnou velmi populární hře Minecraft, která je oblíbená mezi dětmi. Také další hry, které jsme v těchto kampaních zachytili, jsou určeny především pro mladší publikum. Je to velmi běžná strategie, kterou útočníci vždy využívají před většími svátky a prázdninami – vědí, že uživatelé budou trávit více svého volného času online,“ říká Martin Jirkal, vedoucí analytického týmu v pražské pobočce společnosti ESET.

Důvodem rozšíření a popularity adwaru u útočníků je jeho úspěšnost. Bezpečnostní specialisté tak nadále varují, aby uživatelé nestahovali hry a jiné programy z neoficiálních obchodů s aplikacemi či veřejných internetových úložišť. Konkrétně na internetová úložiště se v posledních měsících zaměřují útočníci škodlivým kódem Agent.KEQ, který na sebe bere podobu aplikace pro stahování obsahu s názvem Your File Is Ready To Download.apk.

