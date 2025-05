Do Android Auto se vrátí zpětný režim a bude lepší než kdy dřív. Mrkněte, jak má vypadat

Google pracuje na dalším vylepšení pro Android Auto. Zatímco nedávno jsme vás informovali o přípravě integrace ovládacích prvků klimatizace přímo do populárního nástroje, nyní se objevily snímky dlouho očekávaného světlého motivu. Zdá se, že jeho oficiální uvedení bude za rohem.

Návrat světlého motivu po letech

Je snadné zapomenout, že Android Auto kdysi světlý motiv už měl. Ten byl však v roce 2019 odstraněn v rámci kompletního redesignu. Práce na jeho návratu byly poprvé odhaleny v roce 2023, kdy se však jednalo pouze o velmi ranou verzi s řadou nedostatků a vizuálních problémů. Nynější podoba, kterou zachytil server Android Authority, však ukazuje významné zlepšení oproti předchozí implementaci.

Na rozdíl od dřívější verze, kdy byl světlý motiv aplikován pouze na navigační lištu a karty s návrhy, zatímco ostatní části rozhraní zůstávaly tmavé, nyní se světlý motiv aplikuje konzistentně napříč celým systémem. To zahrnuje aplikace jako Spotify, YouTube Music, telefonní aplikaci a dokonce i nedávno objevené ovládací prvky klimatizace, o kterých jsme vás informovali v samostatném článku.

Podpora Material You a možnosti přizpůsobení

Nový světlý motiv nabízí jasné barevné akcenty podle designového stylu Material You a automaticky mění barvy ikon tak, aby odpovídaly světlejšímu pozadí. Důležitým vylepšením je také to, že se barvy nyní mění dynamicky podle systémového nastavení, což přináší konzistentnější a modernější zážitek.

I když existuje několik vizuálních nedokonalostí, které jsou pravděpodobně způsobeny poměrem stran, na němž byl motiv testován, celkově vypadá téměř připravený k uvedení pro běžné uživatele. Zatím však neexistují žádné konkrétní náznaky, kdy by k tomu mohlo dojít.

Praktické využití při denním světle

I když tmavý režim může být šetrnější k očím, světlý motiv má také své praktické využití. Může být užitečný zejména při jízdě během dne, kdy na displej dopadá velké množství slunečního světla. Světlejší prvky mohou v této situaci usnadnit čitelnost obrazovky, což je za volantem obzvlášť důležité.

Bylo by zajímavé, kdyby Google například umožnil automatické přepínání ze světlého režimu na tmavý v závislosti na době západu slunce. Nebyli bychom ani příliš překvapeni, kdyby nabídl automatickou synchronizaci s motivem smartphonu. Za volantem sice může být preference jiná, ale mohla by existovat velká šance, že se u většiny lidí nezmění.

Možná součást většího updatu

Světlý motiv by mohl být součástí většího updatu Android Auto, který by mohl zahrnovat i další novinky včetně již zmiňovaného ovládání klimatizace. Google by mohl tyto nové funkce oficiálně oznámit na některé z nadcházejících akcí, jako je vývojářská konference I/O.

Společně s nedávno přidanou podporou pro hraní her během stání na parkovišti a chystaným ovládáním klimatizace se jedná o další krok k tomu, aby se Android Auto stal ještě komplexnějším a uživatelsky přívětivějším systémem pro moderní vozidla.

Jak hodnotíte nový světlý motiv pro Android Auto?

Zdroje: Android Authority, 9to5Google