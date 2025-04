Android Auto umožní ovládání klimatizace! Mrkněte, jak bude funkce vypadat

Dlouho očekávaná funkce pro Android Auto se konečně stává realitou. Google pracuje na integraci ovládacích prvků klimatizace přímo do uživatelského rozhraní svého automobilového systému, což ocení snad každý řidič. Server Android Authority přinesl první pohled na tuto vítanou novinku, která by měla výrazně zpříjemnit ovládání klimatizace během jízdy.

Elegantní ovládání přímo na displeji

Podle zveřejněných informací bude mít nová funkce podobu překryvného panelu, který se zobrazí ve spodní části obrazovky. Uživatelé budou moci nastavit teplotu, upravit intenzitu proudění vzduchu a změnit směr ventilace bez nutnosti opustit navigaci nebo přehrávač hudby. Tento přístup minimalizuje rozptylování během jízdy a potenciálně zvýší bezpečnost za volantem.

Jak Android Authority uvádí, ovládací prvky se přizpůsobí specifickému vozidlu, ve kterém je Android Auto používán. Systém rozpozná dostupné funkce klimatizace v daném automobilu a zobrazí pouze relevantní ovládací prvky. To znamená, že rozhraní bude vypadat odlišně v závislosti na konkrétním modelu vozidla.

Intuitivní design pro snadné použití

V ukázce, kterou server představil, je vidět rozhraní pro ovládání klimatizace, včetně tlačítek pro směrování vzduchu a přepínačů pro funkce jako vyhřívání sedadel nebo recirkulace vzduchu. Design působí čistě a přehledně, což je při ovládání během jízdy klíčové.

Šikovným prvkem je i barevné odlišení tlačítek pro ovládání teplot – červená pro zvýšení a modrá pro snížení – což řidiči umožní rychle vizuálně identifikovat aktuální nastavení. Toto intuitivní barevné schéma dále snižuje kognitivní zátěž při ovládání klimatizace za jízdy.

Podpora napříč výrobci vozidel

Google údajně spolupracuje s několika velkými automobilkami na implementaci této funkce. Zatímco některá vozidla již nabízejí vlastní řešení pro ovládání klimatizace prostřednictvím centrálního displeje, jednotné rozhraní v rámci Android Auto by mělo přinést konzistentní uživatelský zážitek napříč různými značkami a modely.

Čekání na oficiální oznámení

Google zatím oficiálně nepotvrdil datum uvedení této funkce, ale očekává se, že by mohla být součástí některé z nadcházejících aktualizací Android Auto. Portál Android Authority spekuluje, že by plnohodnotné představení mohlo přijít během vývojářské konference Google I/O nebo s příštím větším updatem platformy.

Připomeňme, že Android Auto v posledních měsících získalo řadu vylepšení, včetně podpory pro hraní her během stání na parkovišti. Přidání ovládacích prvků klimatizace je dalším logickým krokem ve snaze integrovat co nejvíce funkcí vozidla do jednoho uživatelského rozhraní.

Jak hodnotíte přidání ovládacích prvků klimatizace do Android Auto?

Zdroj: Android Authority