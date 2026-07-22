Pozdě, ale přece: Mapy Google v Android Auto konečně ukazují rychlost. Zatím ji však uvidí málokdo Hlavní stránka Zprávičky Mapy Google začínají v Android Auto zobrazovat rychloměr s aktuální rychlostí Novinku hlásí zatím jen jednotlivci a šíří se serverovou aktualizací Waze i CarPlay stejnou funkci nabízejí už roky Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 22.7.2026 12:00 Žádné komentáře 0 Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva Řidiči, kteří v autě spoléhají na Android Auto, dosud museli aktuální rychlost hledat na budíku za volantem – Mapy Google ji na displeji neukazovaly. To se teď mění: v aplikaci se začal objevovat vlastní rychloměr. Rozjezd je ale hodně opatrný. Co přesně Mapy Google nově ukazují? Novinkou je rychloměr, tedy údaj o tom, jak rychle právě jedete. Nejde o zobrazení povolené rychlosti – tu Mapy Google v Android Auto umějí už od roku 2019. První hlášení posbíral server 9to5Google z komunity kolem Android Auto na Redditu. Uživatel, kterému se rychloměr objevil, jede na beta verzi Map Google a hlásí se z Kanady. Redakce serveru ale zároveň přiznává, že funkci na svých zařízeních zatím nevidí. Není to jediná změna, kterou Mapy v Android Auto čerstvě dostávají. Nedávno jsme psali o prostorové navigaci s 3D budovami a terénem, která se rozjela v polovině července – zatím ovšem jen ve Spojených státech. Proč se na rychloměr čekalo tak dlouho? Otázka je namístě, protože jde o funkci, kterou konkurence zvládá roky. Waze, tedy navigaci vlastněnou samotným Googlem, rychloměr v Android Auto nabízí už dlouho. Na telefonech s Androidem Mapy aktuální rychlost také dávno zobrazují – chybělo to právě jen na displeji v autě. Android Auto dostává 3D navigaci v Mapách Google. Češi si ale musí počkat Adam Kurfürst Zprávičky Adam Kurfürst Zprávičky Ještě výmluvnější je srovnání s konkurenční platformou. Apple CarPlay se rychloměru v Mapách Google dočkal v červenci 2024, tedy zhruba o dva roky dřív než Android Auto. Řidiči si funkci na fórech žádali dlouhodobě, Google se k ní ale nevyjadřoval. Kdy rychloměr dostanou i Češi? Konkrétní termín nikdo neřekl a pravděpodobně jej už ani neupřesní. Rozšiřování běží postupně a na straně Googlu, takže ho neurychlíte ani přeinstalací aplikace, ani přechodem do beta programu – i mezi testery ho zatím vidí jen část lidí. Hlášení se navíc objevila jen hrstka, což naznačuje, že je rozjezd úplně na začátku. Pro české řidiče z toho plyne jednoduchá rada: nic nenastavujte a počkejte si. Rychloměr se v Mapách objeví sám, jakmile Google přepínač uvolní i pro zdejší uživatele. Jestli k tomu dojde ve stejné vlně jako jinde, nebo si Česko počká déle, zatím jasné není. Chybí vám v Android Auto rychloměr, nebo si vystačíte s budíkem v autě? Zdroje: 9to5Google, Autoevolution Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář Android Auto Google Mapy Google Navigace Waze Mohlo by vás zajímat Android Auto dostane schopnějšího asistenta! Takto (zhruba) vypadá Gemini v akci Adam Kurfürst 9.1.2025 Android Auto dostává první letošní aktualizaci. Co je nového? Adam Kurfürst 10.1.2025 Google Quick Share přináší pro všechny skvělou funkci, kterou už Samsung umí dávno Libor Foltýnek 8.1.2025 Fotky Google mají novou utajenou funkci. Už jste ji objevili? Jana Skálová 24.12.2024 Pixel 9 Pro má problém! Některým mobilům prý odpadává fotoaparát Jana Skálová 7.1.2025 Předpověď počasí vstupuje do nové éry. Google představil převratnou technologii a uvolnil ji zdarma Jakub Kárník 6.12.2024