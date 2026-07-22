Pozdě, ale přece: Mapy Google v Android Auto konečně ukazují rychlost. Zatím ji však uvidí málokdo

  • Mapy Google začínají v Android Auto zobrazovat rychloměr s aktuální rychlostí
  • Novinku hlásí zatím jen jednotlivci a šíří se serverovou aktualizací
  • Waze i CarPlay stejnou funkci nabízejí už roky

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Adam Kurfürst
Adam Kurfürst
22.7.2026 12:00
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Řidiči, kteří v autě spoléhají na Android Auto, dosud museli aktuální rychlost hledat na budíku za volantem – Mapy Google ji na displeji neukazovaly. To se teď mění: v aplikaci se začal objevovat vlastní rychloměr. Rozjezd je ale hodně opatrný.

Co přesně Mapy Google nově ukazují?

Novinkou je rychloměr, tedy údaj o tom, jak rychle právě jedete. Nejde o zobrazení povolené rychlosti – tu Mapy Google v Android Auto umějí už od roku 2019.

mapy google android auto ukazatel rychlosti

První hlášení posbíral server 9to5Google z komunity kolem Android Auto na Redditu. Uživatel, kterému se rychloměr objevil, jede na beta verzi Map Google a hlásí se z Kanady. Redakce serveru ale zároveň přiznává, že funkci na svých zařízeních zatím nevidí.

Není to jediná změna, kterou Mapy v Android Auto čerstvě dostávají. Nedávno jsme psali o prostorové navigaci s 3D budovami a terénem, která se rozjela v polovině července – zatím ovšem jen ve Spojených státech.

Proč se na rychloměr čekalo tak dlouho?

Otázka je namístě, protože jde o funkci, kterou konkurence zvládá roky. Waze, tedy navigaci vlastněnou samotným Googlem, rychloměr v Android Auto nabízí už dlouho. Na telefonech s Androidem Mapy aktuální rychlost také dávno zobrazují – chybělo to právě jen na displeji v autě.

android auto logo na pozadi s mestem a logem map google ai ilustrace
Android Auto dostává 3D navigaci v Mapách Google. Češi si ale musí počkat Adam Kurfürst Zprávičky

Ještě výmluvnější je srovnání s konkurenční platformou. Apple CarPlay se rychloměru v Mapách Google dočkal v červenci 2024, tedy zhruba o dva roky dřív než Android Auto. Řidiči si funkci na fórech žádali dlouhodobě, Google se k ní ale nevyjadřoval.

Kdy rychloměr dostanou i Češi?

Konkrétní termín nikdo neřekl a pravděpodobně jej už ani neupřesní. Rozšiřování běží postupně a na straně Googlu, takže ho neurychlíte ani přeinstalací aplikace, ani přechodem do beta programu – i mezi testery ho zatím vidí jen část lidí. Hlášení se navíc objevila jen hrstka, což naznačuje, že je rozjezd úplně na začátku.

Pro české řidiče z toho plyne jednoduchá rada: nic nenastavujte a počkejte si. Rychloměr se v Mapách objeví sám, jakmile Google přepínač uvolní i pro zdejší uživatele. Jestli k tomu dojde ve stejné vlně jako jinde, nebo si Česko počká déle, zatím jasné není.

Chybí vám v Android Auto rychloměr, nebo si vystačíte s budíkem v autě?

Zdroje: 9to5Google, Autoevolution

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O autorovi

Adam Kurfürst

Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi

Adam Kurfürst
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