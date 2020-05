Po Harley-Davidson zavádí Android Auto další velká značka motorek

V půlce března jsme se od legendární firmy Harley-Davidson, že nástroj Android Auto poprvé v historii překročí hranice svého názvu a bude dostupný na motorkách. V případě “harlejů” se jednalo o zavedení aplikace do strojů ze série Touring. Uběhly téměř přesně dva měsíce a máme tu další oficiální implementaci této cestovatelsko-řidičské aplikace do systému motorek. Android Auto tentokrát pro své “mašiny” potvrdila Honda. V první fázi bude dostupné ve vlajkových modelech Gold Wing a to někdy od půlky června.

Firma Honda si od implementace Android Auto slibuje v podstatě to samé, co ostatní výrobci a řidiči. Tedy to, že nástroj pomůže eliminovat vyrušování řidičů telefonem díky integraci do systému a současně pomoc třeba při navigaci, hlasových povelech nebo telefonování. Stejně jako u aut bude mít i v tomto případě aplikace přístup na palubní displej vozidla. České zastoupení Hondy u nás momentálně prodává šest variant motorek Gold Wing. Android Auto by mělo být dostupné pro modely z let 2020 i 2019.

Která značka motorek se asi přidá jako další?

Zdroj: Honda