Google si pohrává s novým rozhraním pro Android Auto

To přesouvá hlavní panel na levou stranu

Nyní se zobrazuje i na autech s menšími displeji

Není to tak dávno, co Google vypustil rozhraní Coolwalk pro Android Auto. Jde o vůbec největší aktualizaci pro tento systém, kterou jsme kdy viděli a vypadá to, že jej americká firma neustále vylepšuje. Poslední změna se týká hlavně malých displejů.

Hlavní panel zobrazující hodiny, ikony otevřených aplikací a mikrofon pro vyvolání Google Asistenta se ve výchozím nastavení nachází na dolní části obrazovky, avšak uživatelé na Redditu se chlubí s novým rozhraním, které jim hlavní panel přesunul do levé části, což je (nejen) pro menší displeje praktičtější volba, protože máte volby více na dosah ruky, vlastníte-li vozidlo s řízením na levé straně.

Aktualizace v tuto chvíli probíhá na straně serveru, přičemž zkušenosti uživatelů se liší. Někdo tvrdí, že vidí tuto změnu i na 8palcovém displeji, zatímco jiní, kteří mají třeba ještě menší displej ji nemají k dispozici. Pokud se Googlu nové rozhraní osvědčí, začne ho během několika týdnů šířit pro všechny uživatele.

Tip Nechcete si nechat ujít zprávičky, články, návody či recenze ze Světa Androida? Můžete nás sledovat i přímo přes Google News nebo na Facebookové stránce. Máme také komunitní skupiny na Discordu a na Facebooku. Další možnosti sledování najdete v našem návodu.

Dává vám přesunutí panelu smysl?

Zdroj: Reddit