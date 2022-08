Google prý konečně opravil Android Auto pro řadu Galaxy S22

Motoristické prostředí Android Auto sice patří k úplně nejoblíbenějším produktům firmy Google, rozhodně se mu ale nevyhýbají problémy. Když ve spojení s ním úplně dobře nefungují některé levnější telefony, je to mrzuté. Když jde ale o vlajkové mobily od Samsungu a problémy trvají dokonce několik týdnů, to už opravdu naštve. Ano, je tu řeč o telefonech z řady Galaxy S22. Komplikace, které tyto mobily s Android Auto měly už od letošního února, by teď prý měly být opraveny.

Venku na silnicích byl ještě sníh, když si první majitelé telefonů z této série začali stěžovat, že se jim po připojení k AA na obrazovce vozu zobrazuje v podstatě jen spodní lišta a jinak žádné aplikace. Od té doby na stránkách podpory přibyly stovky stížností. Google se již v květnu pokusil vyřešit problémy v rámci jedné z aktualizací. Ukázalo se ale, že rozhodně ne pro všechny. Aktuální řešení by mělo být o dost účinnější, ale podle reakcí některých uživatelů se zdá, že to úplně stoprocentní opět nebude.

