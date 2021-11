Průměrné stáří osobních aut je v Česku poměrně vysoké. Na každém rohu vidíte vozidla stará více než 10 let. Kvůli jejich zastaralým infotainmentům si člověk kolikrát nedokáže ani připojit k autu telefon přes Bluetooth. Když vám pak někdo volá, musíte hovory vyřizovat přes chytré hodinky nebo ještě hůř přes samotný telefon. Nejenže vám hrozí pokuta a body, ale také ohrožujete ostatní účastníky pozemní komunikace.

Řešením může být připojení přes AUX kabel, ale za prvé to není tak pohodlné a za druhé ne každé vozidlo konektorem disponuje. V dnešním článku si tedy ukážeme poměrně levný způsob, jak udělat ze staršího auta moderní díky novému autorádiu. Řešením může být rovněž aplikace Android Auto na telefon, kterou Google představil jako alternativu.

Samotné rádio v sobě má buď nějaký vlastní systém nebo klasický Android. Většina z těch modernějších navíc podporuje Android Auto či Apple CarPlay, přičemž oba dva tyto systémy jsou na delších cestách k nezaplacení. Oceníte nejen přítomnost aplikací jako třeba Google Mapy, Waze nebo Spotify. Pokud se chcete o systému Android Auto dozvědět více, určitě mrkněte na náš podrobnější článek.

Před nákupem rádia si určitě zkontrolujte rozměry, aby vám do vozidla pasovalo. Rozměr 2DIN by měl pasovat do většiny koncernových vozidel značek jako Škoda, VW nebo Seat, ale vždy se raději přesvědčte. Pokud máte nějaký vůz s atypickým tvarem infotainmentu, stačí do Aliexpressu zadat typ auta a radio. Příkladem mohou být vozy jako BMW či Mercedes. Sami jsme v minulosti rádio řešili u BMW E60, které nás vyšlo v přepočtu asi na 6 000 Kč a fungovalo perfektně.

2 Din Apple Carplay Car Radio Bluetooth Android Auto

Toto rádio nabízí zajímavý poměr mezi cenou a výkonem. Nemá v sobě sice systém Android, ale podporuje jak Apple CarPlay, tak i Android Auto. Pokud tedy nepotřebujete Android rádio, které v dnešní době dává smysl třeba pro přehrávání filmů, budete s ním spokojeni. Obrazovka má velikost 7 palců a základní rozlišení 1024 x 600 pixelů, což sice není nic moc, ale na základní používání bude stačit. Většina hodnocení na Aliexpressu je navíc pozitivní, lidé si pochvalují právě poměr cena/výkon. Za pár dolarů si navíc můžete přikoupit i zadní kameru.

Android Auto RCD360 PRO NONAME Car Radio

Rádio RCD360 je vhodné pro ty z vás, kteří mění nové rádio třeba za Columbus od Škody. Má totiž podobný design a potěší také fyzická tlačítka pro telefon, rádio, média nebo samozřejmě ovladač hlasitosti. Nechybí podpora Android Auto a Apple CarPlay, Bluetooth nebo možnost vložit do rádia SD kartu pro přehrávání ostatních médií. Poměrně dobrou recenzi přinesl na český YouTube kanál Suntinel.

Car Radio Multimedia Video Player

Pokud byste chtěli mít v autě z nějakého důvodu rádio, které v sobě má systém Android, jako dobrá volba se jeví Car Radio Multimedia Video Player, kde máte na výběr mezi několika různými úhlopříčkami displeje, kapacitou RAM i úložištěm. Některé verze podporují CarPlay od Applu a potěší rovněž možnost vložit do něj SIM kartu. Pokud byste chtěli jiný design, může se jako zajímavá volba jevit také DOVOX 2 Din Android rádio.

Jaké rádio máte v autě vy?