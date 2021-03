Jak funguje Android Auto a co všechno umí?

Android Auto je softwarovou platformou, kterou Google poprvé představil v roce 2015. Jde o propojení vašich dat z mobilního telefonu do infotainmentu vozidla tak, aby bylo vše co nejpřehlednější a abyste mohli využívat užitečné aplikace jako Google Mapy, Spotify, Waze, YouTube Music a mnoho dalších. V tomto článku si představíme vše, co potřebujete o tomto systému vědět.

Jak funguje Android Auto a k čemu je dobré?

Pokud vaše vozidlo podporuje Android Auto, můžete ho jednoduše připojit pomocí USB kabelu. Až to uděláte, objeví se na infotainmentu rozhraní, které nemusíte nijak nastavovat a rovnou jej můžete začít používat. Mezi hlavní přednosti tohoto systému patří hned několik klíčových funkcí.

Google Mapy

Google Mapy jsou provázané s vaším Google účtem a tak pokud máte celý ekosystém na Googlu postavený, může být aplikace v Android Auto užitečnější, než se na první pohled zdá. Můžete si třeba snadno nastavit trasy dle toho, co jste hledali v minulosti na vašem telefonu či počítači. Samozřejmě můžete pomocí hlasových příkazů zadávat nové trasy, přidávat různé záchytné body nebo získávat upozornění o aktuální dopravní situaci na silnici po které jedete.

Google Asistent

Pomocí příkazu “Hey, Google” se můžete Google Asistenta ptát v Android Auto téměř na cokoliv. Pokud se nudíte, můžete se Googlu ptát na nejrůznější otázky, na které vám odpovídá. Jestliže vás dlouhá cesta autem zachvátila různými myšlenkami a vy si nemůžete vzpomenout kdy se narodil Napoleon Bonaparte, můžete si to během několika sekund zjistit.

Volání a posílání zpráv

V případě že patříte mezi jedince, kteří mají několik desítek hovorů a zpráv denně rozhodně Android Auto oceníte. Promění totiž váš telefon v hands-free, kdy si můžete nechávat přečíst přijaté zprávy a následně na ně hlasem odpovídat. Samozřejmostí je příjem hovorů, ale pomocí hlasu je můžete i vytáčet.

Další užitečné aplikace aplikace

Android Auto má nespočet dalších aplikací a záleží jen na vás, které použijete. Místo Google Map můžete použít třeba Waze nebo Sygic, namísto Spotify můžete poslouchat hudbu a podcasty přes Deezer či YouTube Music. Kromě toho je kompatibilní s nejznámějšími messengery jako je Facebook Messenger, WhatsApp nebo Telegram. Před nějakým časem navíc Google vypustil aktualizaci, která systém poměrně dosti vylepšuje.

Po nastartování vozidla můžete čekat rychlejší reakce Android Auto . Rychleji se načte navigace i možnost přehrávání médií.

. Rychleji se načte navigace i možnost přehrávání médií. Nová navigační lišta bude zobrazovat pokyny u navigace, ovládání médií a zároveň umožní ovládání jiných aspektů u telefonu jako jsou hovory, možnost přehrávání podcastů apod.

bude zobrazovat pokyny u navigace, ovládání médií a zároveň umožní ovládání jiných aspektů u telefonu jako jsou hovory, možnost přehrávání podcastů apod. Nové notifikační centrum ukazuje poslední hovory, zprávy a upozornění. Díky tomu na ně můžete odpovědět rychle v čase, kdy se vám to hodí a nevěnujete se řízení.

ukazuje poslední hovory, zprávy a upozornění. Díky tomu na ně můžete odpovědět rychle v čase, kdy se vám to hodí a nevěnujete se řízení. Větší prostor dostává černá barva a celkově je design postavený tak aby tak ladil s interiérem vozidla . Zlepšily se také fonty a čitelnost textů.

. Zlepšily se také fonty a čitelnost textů. Pokud máte vozidlo s větším displejem, systém využije více místa. Na jedné obrazovce tak uvidíte více informací.

Jak stáhnout Android Auto?

Pokud nemáte Android Auto nainstalované ve vašem telefonu, stačí ho jednoduše stáhnout z Google Play, případně APK Mirror. Soubor poté nainstalujete a po propojení s vozidlem budete mít službu aktivní.

Jaké telefony jsou kompatibilní s Android Auto?

Velkou výhodou tohoto systému je fakt, že je kompatibilní s většinou novějších Android telefonů. Ve svém telefonu musíte mít nainstalovaný Android 6.0 či novější. Pokud máte Android 10 či novější, nebudete muset instalovat žádnou aplikaci. V opačném případě ji jednoduše stáhnete z Google Play. Následně stačí připojit telefon k automobilu pomocí USB kabelu.

Která auta fungují s Android Auto?

Podpora aktuálně nechybí u více než 60 různých značek. Mezi ty nejznámější patří Škoda, Hyundai, Mercedes-Benz, BMW, Audi, Citroen, Dacia, Fiat, Ford, Honda, Jeep, Jaguar, Kia, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Renault, Seat, Toyota, Suzuki, Volkswagen či Volvo. Pokud máte odpovídající výbavu, spustíte Android Auto na vozidlech od roku 2016-2017. Pokud si nejste jisti podporou vašeho vozu, mrkněte na oficiální web.

Mobilní aplikace

V případě že máte nějaké starší vozidlo, které buď nepodporuje Android Auto nebo dokonce ani nemá infotainment využijete mobilní aplikaci. Ta vám rozhraní vašeho telefonu přizpůsobí tak, aby bylo vše lépe čitelné a přehledné. Telefon pak stačí posadit na nějaký držák na úroveň rukou a pokud máte dostatečně velký displej, můžete si takto systém nahradit a to zcela zdarma bez toho, aniž byste museli kupovat drahé rádio. Nezapomeňte propojit telefon a vozidlo přes AUX či USB, abyste vše dostatečně dobře slyšeli.

Kdy přijde Android Auto do ČR?

Google v prosinci 2020 oznámil, že Android Auto oficiálně míří do několika zemí, mezi kterými byla i Česká republika. Konečně tak po několika letech čekání a v některých případech složitých instalací přichází oficiální podpora.

