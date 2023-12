Tento rok byl poměrně smutným přelomem pro uživatele starších zařízení systému Android. Android 7.1 a (ještě starší verze) v nejnovějších aktualizacích ztratily podporu pro Google Chrome a stejně tak Kalendáře Google. A aby toho nebylo málo, Google nyní stejně tak končí s podporou aplikace Android Auto.

Dle nejnovějších úniků informací a bystrých očí uživatelů se v textu kódu aplikace Android Auto verze 11.0 objevilo ukončení podpory služeb pro několik starších zařízení. Minimální verzí má být Android 8.0 Oreo. Už nyní můžete na těchto zařízeních vidět upozornění ,,Chcete-li nadále používat Android Auto, aktualizujte svůj telefon na novější verzi Androidu.“

🚨 Earlier this month, Google declared that Chrome version 119 for Android will be the final version supported for smartphones running on Android 7 (Nougat) and below. pic.twitter.com/GFi8j0Wuix

— Abhishek Singh (@AbhishekMarkets) November 27, 2023