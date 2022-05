Už několik měsíců čekají uživatelé Android Auto na kýžený kabátek s kódovým označením Coolwalk, který má přinést kromě jiného také konečně možnost rozdělit si obrazovku. Spekuluje o něm už dlouho a ani s nejnovější aktualizací Android Auto 7.6 bohužel nepřichází. Za pár dní se ale koná akce Google I/O, což nám dává jistou naději. Přesto ale některé změny verze, která je už nyní dostupná na Google Play nabízí.

Android Auto 7.6 je venku

Před třemi týdny vydal Google Android Auto 7.5. Tato verze nepřinesla vůbec nic nového, alespoň na první pohled. Změny se odehrávají spíše pod kapotou a v podstatě jsme se jen dozvěděli, že firma pracuje na funkci, která bude kontrolovat, zda je USB kabel kompatibilní. Nová verze Android Auto 7.6 ale přináší funkci, na kterou mnozí čekali doslova roky.

Před pár dny jsme vám psali o tom, že se do systému dostává možnost rychle odepsat na zprávy některou z předem vybraných odpovědí, podobně jako třeba když chcete odmítnout hovor. A právě tato funkce by měla být v Android Auto 7.6 dostupná. Mimo to řeší aktualizace některé chyby v aplikacích třetích stran či potíže s Google Asistentem.

Zdroj: 9to5google