TOPlist

Google vydal betu Android Auto 16.3. Jeho kód prozrazuje, na jaké funkce se můžeme těšit

  • Google vydal beta verzi Android Auto 16.3 s náznaky připravovaných funkcí v kódu
  • V aplikaci se objevily stopy po světlém motivu a podpoře video aplikací
  • Video aplikace Google oznámil už v květnu 2025, konkrétní termín spuštění ale stále chybí

Sdílejte:
Adam Kurfürst
Adam Kurfürst
18.2.2026 18:00
Ikona komentáře 0
android auto logo na pozadi s interierem auta ai ilustrace

Oblíbený nástroj pro zrcadlení smartphonu na displej automobilu se dočkal další aktualizace v beta kanálu. Přestože Android Auto 16.3 nepřináší žádné viditelné novinky pro běžné uživatele, v jeho kódu se skrývají zajímavé náznaky toho, na čem Google aktuálně pracuje.

Světlý motiv stále ve vývoji

Redaktoři serveru 9to5Google při analýze kódu nové verze narazili na string „Coolwalk__use_light_dark_theme_focus_input“, který nasvědčuje pokračující práci na světlém motivu rozhraní. Tato funkce je ve vývoji už více než rok, takže její objevení v kódu zatím neznamená, že bychom se jí měli dočkat v dohledné době.

Video aplikace na obzoru

Zajímavější je string „CradleFeature__allow_video_apps“, který souvisí s podporou video aplikací v Android Auto. Google tuto funkci oficiálně oznámil v květnu 2025, ale dosud neprozradil konkrétní termín spuštění ani podrobnosti o fungování. Dá se předpokládat, že přehrávání videí bude možné pouze při zaparkovaném vozidle.

Google Pixel Buds Pro 2
Ideální k Pixelu! Sluchátka Google Pixel Buds Pro 2 v Česku zase zlevnila Jakub Kárník Zprávičky

Stabilní verze Android Auto 16.2 se aktuálně rozšiřuje mezi uživatele, zatímco verze 16.3 je prozatím dostupná pouze v beta programu.

Na jakou video aplikaci v Android Auto se těšíte nejvíce?

Zdroj: 9to5Google

O autorovi

Adam Kurfürst

Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi

Adam Kurfürst
Sdílejte:

Mohlo by vás zajímat

Integrace Google Gemini do Android Auto

Android Auto dostane schopnějšího asistenta! Takto (zhruba) vypadá Gemini v akci

Adam Kurfürst
9.1.2025
Android Auto 13.5

Android Auto dostává první letošní aktualizaci. Co je nového?

Adam Kurfürst
10.1.2025
Quick Share a QR kód

Google Quick Share přináší pro všechny skvělou funkci, kterou už Samsung umí dávno

Libor Foltýnek
8.1.2025
žena v klobouku dělá selfie

Fotky Google mají novou utajenou funkci. Už jste ji objevili?

Jana Skálová
24.12.2024
Pixel 9 Pro

Pixel 9 Pro má problém! Některým mobilům prý odpadává fotoaparát

Jana Skálová
7.1.2025

Předpověď počasí vstupuje do nové éry. Google představil převratnou technologii a uvolnil ji zdarma

Jakub Kárník
6.12.2024