Google vydal betu Android Auto 16.3. Jeho kód prozrazuje, na jaké funkce se můžeme těšit

V aplikaci se objevily stopy po světlém motivu a podpoře video aplikací
Video aplikace Google oznámil už v květnu 2025, konkrétní termín spuštění ale stále chybí

Adam Kurfürst
Publikováno: 18.2.2026 18:00

Žádné komentáře

Oblíbený nástroj pro zrcadlení smartphonu na displej automobilu se dočkal další aktualizace v beta kanálu. Přestože Android Auto 16.3 nepřináší žádné viditelné novinky pro běžné uživatele, v jeho kódu se skrývají zajímavé náznaky toho, na čem Google aktuálně pracuje.

Světlý motiv stále ve vývoji

Redaktoři serveru 9to5Google při analýze kódu nové verze narazili na string „Coolwalk__use_light_dark_theme_focus_input", který nasvědčuje pokračující práci na světlém motivu rozhraní. Tato funkce je ve vývoji už více než rok, takže její objevení v kódu zatím neznamená, že bychom se jí měli dočkat v dohledné době.

Video aplikace na obzoru

Zajímavější je string „CradleFeature__allow_video_apps", který souvisí s podporou video aplikací v Android Auto. Google tuto funkci oficiálně oznámil v květnu 2025, ale dosud neprozradil konkrétní termín spuštění ani podrobnosti o fungování. Dá se předpokládat, že přehrávání videí bude možné pouze při zaparkovaném vozidle.

Stabilní verze Android Auto 16.2 se aktuálně rozšiřuje mezi uživatele, zatímco verze 16.3 je prozatím dostupná pouze v beta programu. Na jakou video aplikaci v Android Auto se těšíte nejvíce?

Zdroj: 9to5Google

O autorovi
Adam Kurfürst
Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi