Android Auto konečně dostane světlý režim. Pochlubil se jím samotný Google

Po úniku ze začátku letošního měsíce ukázal návrh světlého režimu pro populární nástroj Android Auto samotný Google. Soubory s designem se objevily na platformě Figma, kam je kalifornský softwarový gigant umístil v několika variantách pro různé velikosti displejů.

Očekávaný návrat po letech

Android Auto už v minulosti světlý režim nabízelo, avšak v rámci kompletního redesignu nástroje byl v roce 2019 odstraněn. Od té doby se na internetu objevilo poměrně velké množství zvěstí o jeho návratu, ale takto blízko představení, jako jsme evidentně nyní, jsme dosud nebyli. Google sice neprozradil, kdy světlý režim do služby implementuje, ale jelikož už zveřejnil podklady, pravděpodobně nás nenechá dlouho čekat.

Světlý režim by mohl přijít vhod zejména při řízení přes den. Obzvláště za slunečných dní by mohl být obsah na obrazovce lépe čitelný, takže by se řidiči mohli více soustředit na jízdu. Dříve se spekulovalo o možnosti automatického přepínání režimů v závislosti na časech východu a západu slunce, ale to se zatím nepotvrdilo (dávalo by to však maximální smysl). Defaultně se motiv Android Auto bude nejspíš přizpůsobovat nastaveným preferencím ve vašem smartphonu.

Nejspíš bude potřeba spolupráce vývojářů

Google zatím moc detailů o světlém režimu neprozradil. Zmínku o něm překvapivě vůbec nenalezneme v nedávném blogovém příspěvku, jenž ohlašoval například podporu pro nové aplikace. Je tedy otázka, zda firma vůbec chtěla materiály zveřejnit už teď.

Jak poznamenává server 9to5Google, který na dostupnost pokladů ve Figmě upozornil, pravděpodobně bude v souvislosti se světlým motivem potřeba určitá součinnost vývojářů, již nejspíš budou muset své aplikace optimalizovat.

Jak se světlý režim v Android Auto líbí vám?

Zdroje: Figma, 9to5Google