Android Auto 14.0 se dostává k uživatelům. Prozrazuje, že Gemini brzy nahradí Google Asistenta

Google nedávno ohlásil, že ikonického Asistenta brzy nahradí pokročilejší umělá inteligence Gemini. Dojde k tomu nejen na chytrých telefonech s operačním systémem Android, ale také uvnitř populárního nástroje Android Auto, jenž umožňuje zrcadlení obrazovky mobilu na displej ve vozidle. Z kódu nejnovější verze přitom vyplývá, že už nebudeme čekat dlouho.

O integraci Gemini do Android Auto se diskutuje už dlouhé měsíce, avšak poslední dobou už přihořívá. Není to například tak dlouho, co jsme nového AI asistenta od Googlu viděli přímo v akci na neoficiálním ukázkovém videu. Momentálně vše nasvědčuje tomu, že se již brzy nebudeme muset spoléhat na pouhé úniky a Gemini si uvnitř svého auta bude moct vyzkoušet každý.

Střípky kódu v Android Auto verze 14.0, která aktuálně opustila betu a rozšiřuje se k jednotlivým uživatelům, obsahují několik nových zmínek o Gemini. Jasným signálem, že pokročilejší umělá inteligence zanedlouho nahradí zažitého Asistenta, je hláška „Gemini je nyní vaším osobním AI asistentem v autě“. Spolu s několika dalšími ji objevil server 9to5Google.

<string name=”assistant_education_tooltip_gemini_upgrade”>Gemini is now the personal AI assistant in your car</string>

<string name=”assistant_summarization_quick_feedback_prompt”>How was the message summary content?</string>

<string name=”csat_survey_question_gemini”>How satisfied were you with Gemini in Android Auto today?</string>

<string name=”csat_survey_question_voice_subjourney”>What was your primary goal for using voice interaction in Android Auto today? Select the task that had the biggest impact on your satisfaction.</string>

<string name=”gemini_quick_feedback_prompt”>How was your Gemini experience?</string>

Než se Android Auto 14.0 dostane ke všem uživatelům, pravděpodobně pár týdnů potrvá. Tato verze však dává jasně najevo, na co se vývojáři z Kalifornie v poslední době soustředili. Jak jsme vás informovali již dříve, v beta verzi 14.0 se například objevily řetězce související s přepínači pro přední a zadní odmrazování nebo nové možnosti kontroly upozornění ze služby Mapy Google.

Jak často používáte Gemini na svém smartphonu?

Zdroj: 9to5Google