Konečně! Poslední aktualizace Androidu mě zbavila otravného problému s vzhledem domovské obrazovky

  • Pixel UI umožňuje přebarvit ikony tak, aby ladily s vaší tapetou
  • Některé aplikace se až do poslední aktualizace vzpouzely
  • Android 16 QPR2 Beta 1 konečně vynutila přebarvení u všech ikon

Adam Kurfürst
24.8.2025 14:00
google pixel 9 pro xl oled displej v ruce

Google patrně začal na Pixely rozšiřovat novou beta verzi operačního systému Android 16. S aktualizací QPR2 Beta 1 se na můj Pixel 9 Pro XL konečně dostavila změna, která řeší jeden z nejotravnějších problémů ve vzhledu mé domovské obrazovky. Pořádek v ikonách mi sice sama neudělala, takže je pořád mám rozházené na několika různých stránkách, ale zato donutila „rebely“ změnit barvu.

Konečně mám všechny ikonky stejnobarevné

Pixel UI umožňuje přizpůsobit barvu ikonek na domovské obrazovce motivu telefonu, který vychází z nastavené tapety. V mém případě jde o zelenou barvu, do které se automaticky zbarvila podstatná část aplikací. Některé ale stále vzdorovaly – jmenovitě šlo třeba o TikTok, u něhož mne to vytáčelo natolik, až jsem jej z první stránky plochy musel přesunout na druhou. Zkrátka jsem se nemohl dívat na jednu barevnou ikonu uprostřed hromady zelených. Tomu je ale nyní naštěstí konec.

google pixel 9 pro xl domovska obrazovka stejnobarevne ikony prvni strana
google pixel 9 pro xl domovska obrazovka stejnobarevne ikony druha strana

S novou aktualizací Androidu 16 systém vynutil přebarvení naprosto všech ikon aplikací a služeb na domovské obrazovce. V případě některých se to povedlo na výbornou, u jiných o něco méně, ale nehledě na to je výsledek jednoznačně pozitivní: všechny aplikace mám nyní zelené a za svou plochu se už nemusím stydět.

Další softwarové novinky na obzoru

Google se zase na poli softwaru rozjel zejména v souvislosti s řadou Pixel 10, která přináší nejen nové systémové funkce, ale také třeba zbrusu novou aplikaci Journal (Deník). Očekáváme, že Google minimálně část z nich časem přinese i na starší zařízení. O rodince Pixel 10 se více dočtete v našem samostatném článku.

Používáte stejnobarevné ikony, nebo jste věrní jejich originální podobě?

Zdroj: vlastní

