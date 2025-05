Největší designová změna za poslední roky: Android 16 bude vypadat fenomenálně, máme obrázky

Současná verze Androidu 15 není mezi uživateli vnímána jako převratná aktualizace. Vizuálně se příliš neliší od svých předchůdců a ani funkčně nepřináší zásadní novinky. Google je ale zřejmě připraven to změnit – do Beta verze Androidu 16 ukryl něco, co bychom mohli bez nadsázky označit za nejzásadnější redesign mobilního systému za poslední čtyři roky.

Sklo a rozmazání jako hlavní designový prvek

Redaktoři serveru Android Authority objevili v kódu Androidu 16 Beta 4 skryté nastavení, které po aktivaci odhaluje zcela novou podobu uživatelského rozhraní. Základem je design nazvaný Material 3 Expressive, který do systému přináší výrazný prvek průhlednosti a efektu rozmazaného skla – podobný trend přitom můžeme pozorovat napříč celým technologickým průmyslem, ať už jde o iOS, Windows 11 nebo některé nadstavby výrobců telefonů.

Jak vypadá tato změna v praxi? Namísto jednolitých barevných ploch, které dominují Androidu 15, přichází systém s průhledným pozadím, které rozmazává to, co je pod ním. Vidět to můžeme například v rychlém nastavení, šuplíku s aplikacemi, multitaskingu nebo při zadávání PIN kódu na zamykací obrazovce.

Tento efekt „zamrzlého skla“ není v androidovém světě úplnou novinkou – například OnePlus ve své nadstavbě OxygenOS 15 už podobné designové prvky využívá. V kombinaci s plynulými animacemi působí tento prvek velmi moderně a přidává systému na responzivitě a vizuální atraktivitě.

Google tímto krokem tedy dotáhne Android na úroveň některých konkurenčních nadstaveb, které v tomto ohledu byly napřed.

Drobné změny, které dělají velký rozdíl

Přestože hlavní pozornost na sebe strhává efekt rozmazání, Android 16 přináší i řadu dalších designových změn, které společně vytvářejí zcela nový vizuální dojem:

Barevné ikony v aplikaci Nastavení pro lepší orientaci a vizuální členění

Nové umístění data a informací o počasí na zamykací obrazovce

Přepracované posuvníky hlasitosti a jasu s modernějším vzhledem

Možnost měnit tvar ikon aplikací na domovské obrazovce (obdélníkové, kruhové a další)

Vylepšená vizuální hierarchie v systémových nabídkách

Všechny tyto prvky dohromady představují nejzásadnější redesign Androidu od roku 2021, kdy Google přešel na designový jazyk Material You s Androidem 12. Zatímco hardwarové rozdíly mezi Pixely 6 a 9 jsou pochopitelně značné, porovnání Androidu 12 s Androidem 15 takové rozdíly neukazuje – systém získal nové funkce, ale vizuálně zůstal velmi podobný.

Je samozřejmě otázkou, zda všechny objevené změny nakonec skončí v oficiální verzi systému, nebo zda některé z nich budou dostupné pouze pro telefony Pixel a další zařízení od Googlu. Více informací bychom se měli dozvědět na nadcházející konferenci Google I/O, která proběhne 20. a 21. května. Finální verze Androidu 16 by pak měla být vydána v červnu tohoto roku.

Co říkáte na nový design Androidu 16?

Zdroj: Android Authority