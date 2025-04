Dočkali jsme se! Android 16 Beta 4 je tady, vývoj se blíží ke konci

Google právě vydal čtvrtou betu Androidu 16, která zároveň představuje poslední naplánovanou testovací verzi před oficiálním vydáním systému. Systémové rozhraní i chování aplikací jsou ve verzi Beta 4 považovány za finální, a tak jde o ideální chvíli pro vývojáře, aby své aplikace připravili na ostrý provoz a případně poskytli Googlu zpětnou vazbu. Android 16 se zaměřuje hlavně na vylepšení bezpečnosti, plynulejší chod systému a lepší přizpůsobení pro skládací telefony a tablety.

Novinka je k dispozici nejen na podporovaných modelech telefonů Pixel, ale i na vybraných modelech značek jako Xiaomi, OnePlus, Lenovo, OPPO, Vivo a dalších.

Zpřísňují se například i pravidla pro to, co aplikace smí a nesmí dělat na pozadí, systém se bude chovat předvídatelněji a měl by být šetrnější k baterii i výkonu.

Jak dlouho budeme ještě čekat na plnou verzi Androidu 16?

Společnost Google potvrdila, že letos vydá ještě jednu aktualizaci Androidu – ta ale už nepřinese žádné zásadní změny, jen drobná vylepšení a opravy.

Finální Android 16 pak nejspíše dorazí v průběhu léta, a pokud se nic nezkomplikuje, brzy po tom začne přicházet na první zařízení.

My se na Android 16 určitě těšíme. A co vy?

Zdroj: Android Developers