Líbí se vám Dynamic Island u iPhone? Možná ho dostane i Android

Google přestavil nové programové rozhraní (API) Rich Ongoing Notifications, kterou pravděpodobně chce uvést v Androidu 16, a které velmi připomíná Dynamic Island od Apple. Rich Ongoing Notifications umožňuje aplikacím zobrazovat více než jen ikonu ve stavovém řádku.

API umožní aplikacím vytvářet ve stavovém řádku oznámení s vlastním textem a barvou pozadí. To otevírá aplikacím nové možnosti. V galerii vidíte několik inspirací, k čemu by se dalo použít rozhraní Rich Ongoing Notifications v Androidu 16.

Mishaal Rahman z Android Authority vytvořil falešné oznámení z hodin Google, které říká, že se za 10 minut spustí alarm, dále falešné oznámení z aplikace Uber, které říká, že objednaný vůz dorazí za 5 minut a falešné oznámení z aplikace United Airlines, které říká, že odbavení letu začne za 9 minut.

Here is Android 12 Beta 2’s ongoing call chip in action, along with the new call notification style. It’s enabled by default; Google Dialer just doesn’t support it yet. pic.twitter.com/OZbrvCL80x

— Danny Lin (@kdrag0n) June 12, 2021