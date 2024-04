Jedním ze zásadních rozdílů mezi novým režimem rozšířeného potvrzení systému Android 15 a funkcí Omezená nastavení systému Android 13 je způsob jejich vynucování. Místo toho, aby se rozlišovalo na základě toho, jaká instalační rozhraní byla použita, rozšířený potvrzovací režim v Androidu 15 zkontroluje seznam povolených balíčků, který je předem načtený v systému. Tento seznam je soubor XML umístěný v cestě Androidu 15 a určuje, které balíčky a instalační programy jsou vyloučeny z jakýchkoli omezení.

To znamená, že uživatelé budou nuceni zobrazit dialogové okno Rozšířený potvrzovací režim, pokud se pokusí povolit službu usnadnění nebo oznámení za předpokladu, že aplikace pochází z nedůvěryhodného instalačního programu nebo nedůvěryhodného zdroje. To by účinně uzavřelo mezeru, která existovala ve funkci Omezená nastavení Androidu 13, což by škodlivým aplikacím třetích stran ztížilo získání vysoce privilegovaných oprávnění.