Lepší bezpečnost, nebo pohodlí? Android 15 přináší novinku!

Android 15 nabídne celou řadu zajímavých novinek

Některé funkce potěší většinu uživatelů, u jiných to je složitější

Potvrzení změny režimu USB pomocí kódu nebo biometrického ověření nepotěší každého

Vývoj operačního systému Android 15 rychle postupuje kupředu, na finální verzi si ale budeme muset počkat ještě řadu měsíců. Na internetu se pravidelně objevují informace o zajímavých novinkách a myslím si, že majitelé telefonů Google Pixel se zkrátka nenudí. Pořád mají co testovat…

V dohledné době by se oficiální betaverze Androidu 15 mohla objevit také pro první telefony od konkurence. Někteří výrobci se do testování zapojují pravidelně každý rok a uvidíme, jak tomu bude v roce 2024. Drobnou a zajímavou novinkou je nutnost potvrzení změny USB režimu heslem respektive jiným ověřením.

Představme si následující situaci – někomu na chvíli půjčíte svůj odemknutý mobilní telefon, on jej připojí k počítači a stáhne si všechny vaše fotografie. Tahle představa není moc příjemná že? S příchodem Androidu 15 už se tohle nebude moci stát, před změnou režimu bude nutné zadat heslo respektive použít otisk prstu nebo sken obličeje. K internímu úložišti už se nikdo nepovolaný nedostane, přestože má v ruce váš odemknutý telefon.

Bezpečnost nebo pohodlí?

Změnu hodnotím spíše pozitivně, pokud ale pravidelně připojujete telefon například k počítači, pak nutnost opakovaně připojení potvrzovat pravděpodobně nebude nejoblíbenější činností. Pokud by byla funkce k dispozici volitelně, bylo by to za mě ideální řešení.

Zapomenout nesmíme ani na vývojářské možnosti. V těch můžete snadno změnit výchozí režim USB připojení, což je skvělá funkce. Pokud telefon připojujete k počítači často, tahle funkce vám naopak ušetří čas. Nebudete muset neustále přepínat z nabíjení na Přenos souborů. Aktivní vývojářské možnosti ale mohou být snadno zneužity pro přístup k datům ve vašem telefonu, opět záleží jen na vás, jestli je necháte aktivní, nebo vypnete.

Těšíte se na Android 15?

Zdroj: androidpolice