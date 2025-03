Štvou vás nové režimy v Androidu? Tato jednoduchá apka vrátí zpět ztracený přepínač

Google představil v systému Android 15 QPR2 nový přepínač, a to Režimy. Přepnutí do režimu Nerušit tak zabere nejméně jedno kliknutí navíc, a to každému nemusí vyhovovat. Uživatel grishka proto vytvořil jednoduchou aplikaci, která vrací jednoduchý přepínač režimu Nerušit zpět.

Aplikace není v Obchodě Play, musíte si ji stáhnout z GitHubu. Kdo na to má chuť, může projít i zdrojové kódy a aplikaci si sám zkompilovat. My ostatní si stáhneme hotový release. Pro instalaci bude třeba povolit instalaci aplikací třetích stran.

Vrácení přepínače režimu Nerušit

Po otevření aplikace se zobrazí jednoduchý průvodce, který vysvětlí, které oprávnění je třeba nastavit a jak. Konkrétně půjde o povolení přístupu k režimům. Dále už jen stačí vytvořit novou dlaždici.

Tu najdete po stažení horní lišty na poslední stránce s přepínači. Můžete si ji pak přetáhnout na první stranu. Jejím stiskem se pouze přepíná aktivní režim Nerušit. Dlaždice bohužel postrádá pokročilejší funkce, jako je nastavení režimu na omezenou dobu apod.

Doufáme, že autor aplikaci dotáhne a umístí do Obchodu Play. Ruční instalace je pro mnoho uživatelů přece jen překážkou. Protože nový přepínač je ale jen v beta verzi systému, autor možná vyčkává, jestli Google ještě neprovede nějaké změny.

Máte raději komplexní přepínač režimů nebo jednoúčelový?

Zdroj: GitHub