Android 15 zvedá nároky. Zapomeňte už definitivně na telefony se 16 GB vnitřní paměti!

Google se rozhodl, že nový systém Android 15 už nebude podporovat úplně ty nejlevnější telefony, a konkrétně ty, které mají méně než 32 GB úložiště. To je změna oproti dřívějším verzím – například Android 13 ještě běžel na telefonech se 16 GB úložiště. Mobilní aplikace a operační systémy jsou ale každým rokem větší a náročnější. I když si dnes spoustu věcí ukládáme do cloudu, telefon pořád potřebuje dost prostoru pro samotný systém, předinstalované aplikace a další důležité součásti.

Google proto pro nový operační systém nastavil nové minimum: z úložiště o 32 GB musí být až 75 % vyhrazeno právě pro systém a aplikace. Na fotky, hry a další věci vám tak zůstane jen menší část. O to víc dává smysl, proč už 16 GB jednoduše nestačí.

Která zařízení se tedy nedočkají operačního systému Android 15?

Většina telefonů dnes už s 32 GB ani nepočítá – běžný základ je 64 GB a víc. Ale úplně levné modely, které stojí třeba kolem tisícovky, se do 32 GB pořád někdy vejdou. A právě ty budou mít s Androidem 15 smůlu.

Jenže systém Android je open source, takže si ho vlastně může kdokoliv nasadit kamkoliv i bez souhlasu Googlu a toto nové pravidlo prostě obejít. Dokud by tedy uživatel využíval open source verzi Androidu, tzv. AOSP, žádné restrikce by ho nezasáhly. Společnost Google může ale určité restrikce uplatnit přímo na výrobce, kteří by chtěli operační systém v nepodporovaných zařízeních distribuovat.

Zařízení, která nesplňují podmínky a přesto by na nich měl běžet Android 15, ztratí přístup ke službám GMS (Google Mobile Services), mezi které patří Obchod Play, YouTube nebo třeba Gmail. Taková distribuce by pravděpodobně ztratila smysl.

Jak zjistím, kolik paměti má moje zařízení?

Pokud se potřebujete uklidnit, že vaše zařízení nemá pod 32 GB vnitřní paměti, začněte v Nastavení. Tam je obyčejně potřeba sjet úplně dolů, kde najdete záložku „informace o zařízení“, ve které by se údaj měl nacházet.

Jako příklad jsem použila starší Realme 8, které sice již není mým primárním telefonem, ale často ho mám pořád po ruce. Jak můžete vidět, přestože běží na Androidu 13 (a původně Androidu 11), velikost úložiště je 64 GB. To ale automaticky negarantuje aktualizaci na Android 15.

Pokud v této tematice stále trochu tápete a chcete si být 100 % jisti, že se váš chytrý telefon jednoho dne Androidu 15 dočká, doporučuji jej vyhledat na webu Android Update Tracker.

A co vy? Čekáte stále na Android 15, nebo už ho máte?

Zdroj: Android Authority, 9to5Google