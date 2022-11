Kvíz: Android je tu už 15 let. Jak dobře ho znáte?

Slavíme! V pondělí 5. listopadu 2007, tedy na den přesně před patnácti lety, společnost Google představila světu první zkušební verzi nového operačního systému Android pro tehdy revoluční mobilní zařízení. Původně trochu podceňovaný nápad od té doby přerostl v nejpoužívanější systém ve svém oboru a nabalil kolem sebe velký kus historie související nejen s mobily a tablety, ale i celým segmentem elektroniky.

Celkem třináct jeho verzí běželo nebo běží v různých variacích v milionech smartphonů či tabletů a také v televizorech nebo třeba automobilových palubních systémech. Během patnácti let se toho kolem něj událo opravdu mnoho.

Máte pocit, že o všem důležitém o historii nebo základních vlastnostech Androidu víte? Tak to otestujte! Připravili jsme pro vás níže přiložený tematický kvíz (můžete si ho otevřít i samostatně). Zkuste vybrat správné odpovědi na patnáct otázek a rychle zjistíte, jak dobře tento systém znáte. O žádné ceny nebo zařazení do žebříčku nejde, takže si to zkuste pěkně poctivě bez hledání na internetu :)

