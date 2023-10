Google včera uvolnil Android 14 pro telefony Pixel 4a 5G a novější

Nejde o revoluční update, přesto se v něm nachází spousta užitečných novinek

Kromě Googlu uvolnilo nový systém také Xiaomi

Na včerejší tiskové konferenci Google představil nové telefony Pixel 8 a spolu s nimi potichu uvolnil také stabilní verzi systému Android 14. Ta je od včerejšího večera k dispozici na telefonech Pixel 4a 5G a novějších. V tomto článku se mrkneme na všechny podstatné novinky.

Android 14 je oficiálně venku

Předně je potřeba říct, že Android 14 není nikterak revoluční aktualizací, přesto nabízí několik zajímavých novinek a vychytávek, které stojí za zmínku. Google (stejně jako minulý rok) kladl velký důraz na bezpečnost, soukromí a nově také umělou inteligenci.

Nezapomněl ale ani na osoby se zrakovým či sluchovým postižením. Nově lze přiblížit jakýkoliv prvek uživatelského rozhraní, což v kombinaci s lepším škálováním textu zajistí lepší uživatelský zážitek. Americký gigant obecně zapracoval na optimalizaci prostředí pro větší displeje a to jak u telefonů, tak i u tabletů. Otázkou však zůstává, zda a případně jak ho využijí ostatní výrobci. Uživatelé, kteří mají problémy se sluchem ocení možnost připojení naslouchátka, takže vám přímo do ucha může přijít upozornění na notifikaci či hovor. Co se týče bezpečnosti, Google bude nově prosazovat šestimístný PIN namísto toho čtyřmístného.

V neposlední řadě myslela společnost také na zlepšení výdrže baterie, například tím, že ztmaví tapetu displeje na ploše v režimu nízké spotřeby. Nezmění se tedy jas displeje, ale pouze tapety a tak ostatní prvky budou nadále perfektně čitelné.

Top 14 features in Android 14

Do Androidu 14 se podívala také funkce Health Connect, která dokáže ukládat a následně sdílet zdravotní údaje mezi aplikacemi. Novinka vytvoří jednotný SDK, k němuž se pak mohou připojit vámi vybrané zdravotní aplikace. Fotky Google pak dostanou funkci Ultra HDR, o které jsme vás informovali již dříve. Ti, kteří chtějí mít kvalitní video, ocení možnost používat telefon jako webkameru.

Na které Pixely si nainstalujete Android 14?

Google Pixel 4a 5G

Google Pixel 5/5a 5G

Google Pixel 6/6 Pro/6a

Google Pixel 7/7 Pro/7a

Můžeme se dostat k designovým změnám, které dále korespondují s designovým jazykem Material You. Za zmínku stojí dynamické tapety, které se budou měnit na základě toho, co se kolem vás děje. Google na květnové konferenci I/O zmínil například vizuální změnu tapety poté co se u vás změní počasí. Když jsme u tapet, nelze opomenout také funkci vytvoření tapety přes generativní umělou inteligenci, které lze ještě následně upravovat.

Google se nechal slyšet, že výrobci Samsung, iQOO, Nothing, OnePlus, Oppo, Realme, Sharp, Sony, Tecno, Vivo a Xiaomi dostanou Android 14 ještě letos. U posledního zmíněného výrobce se už tak dokonce stalo.

Která novinka v Androidu 14 vás zaujala nejvíce?

Zdroj: XDA, Android.com, vlastní