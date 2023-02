Android 14 asi umožní rázně zatočit se zbytečnými aplikacemi

V dnešní době je dost obtížné koupit chytrý telefon, do kterého jeho výrobce nevložil menší či větší množství vlastních aplikací, které mají uživatelům pomoci se základními úkony a nejlépe je “zaháčkovat” v rámci jednoho ekosystému. Ano, řeč je i o Google. Velmi často je tento tzv. bloatware natolik odolný, že z mobilu nejde ani odstranit, pokud neprovede root neboli alternativní instalaci systému. Zdá se, že tento problém by mohl vyřešit připravovaný Android 14. Naznačuje to kód jeho první beta verze pro vývojáře.

První testeři odhalili, že Android 14 Developer Previev 1 (DP1) obsahuje prozatím ukrytou stránku zobrazující “apps installed in the background” (aplikace instalované na pozadí), kterou řídí služba “Background Install Control”. Text uvedený na jednom ze snímků pak hovoří celkem jasně. “Výrobce vašeho zařízení může do zařízení instalovat aplikace na pozadí nebo to může umožnit vašemu operátorovi a dalším partnerům. Žádné zde uvedené aplikace nejsou nutné pro normální fungování vašeho zařízení. Aplikace, které nechcete, můžete odinstalovat.”

Pokud se tato funkce skutečně do systému Android 14 dostane, velmi pravděpodobně půjde o nástroj k nekompromisnímu boji proti bloatware. Je také možné, že Google bude proti tomuto typu základních aplikací bojovat i jiným způsobem. Například změnou některých podmínek pro používání jeho mobilních služeb. Pokud nebude to samé aplikovat i na sebe a své aplikace, půjde o dost kontroverzní téma. Nechejme se překvapit, co se z tohoto vyklube…

Kolik bloatware máte ve vašem mobilu?

Zdroj: XDA