Společnost Google nedávno vydala Developer Preview verzi systému Android 13 a lze očekávat, že se během několika měsíců dočkáme prvních nadstaveb, (respektive jejich beta verzí) které budou postaveny právě okolo nového systému. Nyní dokonce unikají informace ohledně chystaného systému One UI 5.0.

One UI 5.0 by mohlo být odhaleno v červenci

S tvrzením, že by se One UI 5.0, které bude pochopitelně postaveno na Androidu 13 mohlo objevit během následujících tří až čtyř měsíců přišel jako první web SamMobile. Dle jeho zdrojů bychom se otevřené beta verze měli dočkat maximálně v červenci. To by mělo jihokorejskému gigantovi stačit na to, aby vydal stabilní verzi ke konci roku 2022. Znamená to, že v dohledné době uvidíme novinky pojící se s One UI 5.0. Pochopitelně se aktualizace jako první dočkají nejnovější a vlajkové telefony, tedy řada Galaxy S22, popřípadě ohebné modely Galaxy Z Fold4 a Z Flip4.

One UI 5 Concept by Concept Central

Spolu se zcela novou verzí One UI 5.0 Samsung pracuje rovněž na One UI 4.1.1, které by ale mělo být exkluzivní pro již zmíněné ohebné telefony. Funkce, které se v tomto systému objeví se samozřejmě implementují také do One UI 5.0 a právě kvůli tomu je jihokorejská firma nebude dávat jako aktualizaci do všech telefonů.

Jak se těšíte na One UI 5.0?

Zdroj: SamMobile