Nekvalitní telefonní hovory? Android 13 nabídne nové řešení

“Tak hlavní je, že se z toho dá psát a volat,” řekne leckterý majitel levnějšího telefonu při obhajobě svého zařízení a nízkých nároků. Zrovna o kvalitě telefonních hovorů přes “klasický” GSM signál by se ale jistě daly vést debaty a nemusí rozhodně zůstat jen u méně vybavených mobilů. Potřebu vylepšovat telefonáty po zvukové stránce cítí také gigant Google, který v tomto ohledu chystá jednu novinku.

Manually enabled "Clear Calling" settings. Don't want to bother testing it, but here's a first look! pic.twitter.com/JUYPxlXiSN

— Mishaal Rahman (@MishaalRahman) September 8, 2022