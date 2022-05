Stahujte: Tyto mobily už mají nárok na Android 13 beta

Ačkoli byl systém Android 13 oficiálně dostupný v podobě vývojářských náhledů (developer previews) pro Pixel telefony již několik měsíců, teprve před několika dny toto prostředí představil Google na své konferenci I/O. V rámci prezentace bylo oznámeno zahájení dalšího beta testování, což mimo jiné znamená, že si může třináctý Android “osahat” široká skupina zájemců. Samozřejmě v případě, že mají patřičný telefon. A ne, nemusí to být nutně Pixel.

Počítejte se smazáním dat I když už se podle všeho pracuje na opaku, v tuto chvíli stále platí, že po instalaci beta verze musí uživatel počítat s tím, že zpětný přechod na ostrou verzi Android vyžaduje kompletní vymazání dat v mobilu či tabletu. Při instalaci na to tedy myslete.

Beta systému Android 13

Na následujícím seznamu podporovaných zařízení jsou k nalezení nejen smartphony od Googlu, ale také několik vlajkových modelů od největších značek. Nechybí například OnePlus 10 Pro, Realme GT 2 Pro nebo oblíbený Xiaomi Pad 5. Tradičně ale například schází Samsung, který nové verze systému (včetně beta verzí) vydává později po vlastních úpravách do nadstavby One UI. Pokud ale máte některý z následujících mobilů, můžete se do testování hned pustit.

Mobilys možností testování třináctého Androida

U uvedených Google telefonů je možné beta verzi stahovat z oficiálního webu. U ostatních značek je proklik na konkrétní instalátor umístěn v seznamu.

Systém Android 13 v tuto chvíli přináší například poupravený styl Material You, nové zabezpečovací prvky nebo lepší ochranu soukromí. Změny jsou zatím spíš kosmetické, ale s dalšími funkcemi určitě můžeme v následujících dnech a měsících počítat.

Jak se vám zatím líbí Android 13?

Zdroj: acentral, Google