Android 12 vs iOS 15: 4 věci, které Apple převzal z Androidu

Stejně jako každý rok jsou venku nové verze systémů Android a iOS, které přináší zajímavé novinky. Google se však rozhodl k razantnějším změnám, zatímco iOS 15 byste na první pohled od iOS 14 rozeznávali jen těžko. Nepopíráme že jsou nové funkce jablečného systému užitečné, ovšem u velkého množství z nich se nemůžeme zbavit pocitu, že jsme je už někde viděli. V dnešním článku Android 12 vs iOS 15 si ukážeme 4 věci, které Apple převzal z Androidu.

Google Lens mají nového konkurenta

Google Lens je aplikací, kterou většina Android uživatelů nějaký ten rok zná. Své verze se dokonce dočkali i jablíčkáři, jelikož existuje i iOS aplikace. Na své konferenci však Apple představil funkci, která nese název Live Text a má s aplikací od Googlu společného mnohem více, než by se mohlo na první pohled zdát. Apple se na své konferenci chlubil, že pomocí tohoto nástroje lze vytáhnout text z fotografie, ať už jde o telefonní číslo nebo cokoliv jiného a rovnou učinit nějakou akci (zavolat, napsat e-mail..). Jenže kopírování textu z fotografií nabízí Android přes tři roky.

Nenechte se zmást, Live Text je sice nová funkce, ovšem s rozpoznáváním jako takovým Apple pracuje už dlouhou dobu a to v Galerii, kde lze pomocí slov vyhledávat různá místa a předměty. Google Lens jsou ovšem přesnější v tom, co přesně se na fotografii nachází (model auta, přesný název květiny..) a to Apple stále neumí. Funkce Live Text však bude k dispozici i na počítačích.

Notifikace se více podobají těm z Androidu

Kde iOS zaostává už několik let před Androidem jsou rozhodně notifikace. Ty má zelený robůtek mnohem lépe propracované a přehlednější. Jablečný gigant si svou situaci jednoznačně uvědomuje a do notifikací v iOS 15 dost zasáhl. Jsou mnohem přehlednější, kompaktnější a je v nich více místa pro fotografie či loga aplikací. Je tak na první pohled zřejmé, z jaké aplikace notifikace přichází a co v ní najdeme. iOS nově rozděluje notifikace do různých kategorií, což pomáhá dalšímu novému režimu, který Apple představil. Ten má název Focus a umožňuje zobrazování pouze určité skupiny notifikací. Pokud máte režim zapnutý, automaticky se vám skryjí ikony aplikací, které byste neměli používat jako třeba Facebook, Instagram nebo Pinterest.

Google pohřbívá další aplikaci. Možná ji máte taky v mobilu čtení: 2 minuty ( uložit na později ) čtení: 2 min. uloženo uložit na později 2 min. uloženo

Nově si také lze ztlumit příchozí oznámení a to včetně vláken zpráv. To sice možné bylo, ovšem v systému to bylo dosti zakopané. Považovali byste takovou funkci za samozřejmost? Na Androidu už ji máme snad od nepaměti. Režim Focus pak také na Androidu už nějaký čas máme, ovšem Apple nabízí různé scénáře (pomocí strojového učení) a dokáže vám tak přizpůsobit telefon a notifikace k tomu, co aktuálně děláte ať už to je práce, hraní her, sledování filmů až třeba po trénink.

Apple Fotky si berou spoustu věcí z Google Fotek

Když jsme v pondělí sledovali WWDC, bylo nám na novém jablečném systému povědomých spoustu věcí a to včetně Google Fotek. Asi se všichni shodneme na tom, že právě tato aplikace patří k tomu nejlepšímu, co se fotek týče. Velice oblíbenou funkcí aplikace Google Fotky jsou vzpomínky, které Google chytře spojuje dohromady a následně je můžete sdílet se svými blízkými.

To stejné jsme viděli i u iOS 15, který přichází s nástrojem Memories. Ten (stejně jako Google Fotky) dokáže identifikovat fotografie a videa, která jste pořídili a následně je samozřejmě s dramatickou hudbou spojit. Na výběr zde dostaneme hned z několika režimů včetně Vánoc, narozeninových oslav, dětí, domácích mazlíčků (u kterých Apple mimochodem tvrdí že dokáže rozpoznávat jejich jména) a mnoho dalšího. Tím to ale nekončí. Nachází se zde také nová kategorie Shared with You, která v podstatě kopíruje Sdílení v aplikaci Google Fotky.

Apple Mapy

Apple Mapy dříve za Googlem poměrně dosti zaostávaly. Pamatujete si třeba na iOS 7 a ikonu aplikace Mapy? Vždyť to bylo skoro jako pokus o vraždu, dle ikony jste měli sjet z několik metrů vysokého mostu a odbočit na dálnici. Nicméně i Apple své mapy hodně vylepšil a v některých oblastech se dnes již jedná o plnotučného konkurenta skvělých Google Map. Na konferenci se však představilo několik funkcí, které z nich známe již roky.

New Apple Maps is here! Watch this full virtual walkthrough

Co třeba Google Earth? V iOS 15 bude možné otáčet se okolo Země a gesty přibližovat určitá místa, tedy něco co Google umí několik let. Stejně je to s rozšířenou realitou, kdy v některých městech budete dostávat pokyny přes vaší obrazovku. Tato funkce debutovala na konferenci Google I/O v roce 2018.

Jaká funkce se vám líbí nejvíce?