Samsung už dlouhou dobu testuje svou nadstavbu One UI 4, která je postavena na systému Android 12 a před nějakým časem ji oficiálně uvolnil pro vlajkovou řadu Galaxy S21. Nyní přichází na řadu také jeden z nejpopulárnějších ohebných telefonů – Galaxy Z Flip3.

Aktualizace byla poprvé spatřena v Srbsku a to pod označením F711BXXU2BUKM. Jedná se o stabilní verzi One UI 4, přičemž to vypadá, že jihokorejský gigant v Srbsku testuje, zda vše proběhne podle plánů. Pokud ano, rozšíří ji brzy také do ostatních zemí, takže bychom se ji i u nás měli dočkat v několik následujících dnech. Mimo jiné se můžeme těšit také na prosincové bezpečnostní záplaty.

Pokud byste se chtěli dozvědět o tom, zda One UI 4 dostane i váš telefon, mrkněte na seznam zařízení, který nedávno unikl na internet. V případě že vám aktualizace náhodou přišla už teď, dejte nám prosím vědět do komentářů.

Jakou verzi One UI máte ve svém mobilu?

Zdroj: GSMArena