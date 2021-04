Android 12 nabídne skvělé nové funkce. Na které se těšíme nejvíce?

Android 12 sice bude dostupný až na konci roku, ovšem díky Developer Preview verzím známe některé funkce, které se v systému objeví. Před pár dny vyšla v pořadí již třetí verze, která odhalila některé novinky. Vypadá to, že se máme opravdu na co těšit a Android bude opět o něco vyspělejším operačním systémem. Jak již bývá zvykem, tyto rané verze se od finálních beta verzí nebo dokonce plnotučné verze v dosti věcech odlišují a mnoho plánovaných funkcí v nich chybí. Je potřeba dodat, že se zde bavíme o čistém Androidu a je možné, že nějakou z níže zmíněných novinek již nějaká nadstavba má.

Snadnější Wi-Fi sdílení

V naší zemi jsme ještě nedospěli do bodu, kdy je přihlašování na Wi-Fi na návštěvě přežitkem. Tarify s neomezenými daty jsou poměrně drahé a pokud vám chce návštěva pustit něco na televizi třeba pomocí Chromecastu, na vaší síť se stejně musí přihlásit. Nastane teda klasická otázka, jaké je vaše heslo. V současném Androidu 11 lze velice snadno vytvořit QR kód, po jehož naskenování má druhý člověk přístup k vaší Wi-Fi bez toho, aniž byste mu jej museli složitě diktovat.

V chystaném Androidu 12 bude ale vše ještě jednodušší a pohodlnější. QR kód už nebude potřeba protože stačí odsouhlasit v telefonu, že kdokoliv ve vaší blízkosti se může připojit na vaší síť a máte hotovo. Mimochodem podobnou funkcí disponuje iOS už nějakou dobu, takže je určitě dobře že se to naučí i Android.

Barvy systému se přizpůsobí tapetě

O této novince jsme vás informovali před nějakou dobou v samostatné zprávičce. Tahle funkce systému Android 12 se nám velice zamlouvá a jsme zvědaví na to, jak bude fungovat v praxi. Mělo by to fungovat tak, že v případě že budete mít tuto možnost zapnutou a změníte si tapetu kde bude převládat třeba zelená barva, automaticky se vám do podobného odstínu zbarví také část systému.

Konkrétně by se mělo jednat o notifikace, nabídku rychlého nastavení a zamykací obrazovku. Zatím není jasné, zda se do finální verze dostane, ovšem spíše si myslíme že ano. Funkce je totiž v celkem pokročilému stádiu vývoje a tak by byla škoda, kdyby ji Google nakonec zrušil.

Režim jedné ruky

Tuto funkci objevili vývojáři z XDA-Developers již v první Developer Preview, ovšem oficiálně byla představena až s druhou verzí. Funkčnost by měla být podobná jako v iOS. Nejdříve ji budete muset povolit v nastavení a následně přejedete prstem směrem dolů v horní části displeje. Následně se vám přesune horní polovina displeje tak, abyste na ni dosáhli.

Vzhledem k tomu, že se tato funkce vyskytuje už v nabídce nastavení je velice pravděpodobné, že se dostane i do finální verze. V souvislosti s touto informací se spekuluje také o tom, že Google tuto funkci přidal také kvůli tomu, že chystá XL variantu Pixelu 6.

Pokročilejší haptická odezva a nové animace

Vylepšení pro haptickou odezvu a nové animace Google oznámil v nedávno představené Developer Preview 3. Vývojáři budou mít možnost lépe využívat haptiku telefonu a to v několika různých směrech. Konkrétně půjde o uživatelské rozhraní, hraní her a produktivitu. Pod tím posledním úplně přesně nevíme, co si máme představit ale první dvě jsou poměrně jasné. Google navíc umožní vývojářům her upravovat haptiku v gamepadech, což by mohl být svým způsobem také game changer. Těšíme se také na nové animace. Zcela přepracovaná bude animace při spouštění aplikací, ale redesignu se dočkala také animace v situaci, kdy vám někdo volá. Vše by mělo působit přehledněji a plynuleji, jak bývá zvykem.

Android 12 Developer Preview 3: Top new features!

Zlepšená kvalita fotoaparátu u aplikací třetích stran

Pokud jste někdy měli možnost používat sociální sítě jako Instagram, Snapchat či Facebook jak na Androidu, tak na iOS, asi víte o čem je řeč. Jablečná zařízení mají totiž při nahrávání videa či pořizování fotografie přímo v dané aplikaci mnohem lepší kvalitu a je na první pohled poznat, kterým zařízením jste záznam točili. Aktuálně je v podstatě jedinou možností, jak kvalitu videí na sociálních sítích zlepšit. Natočit video přímo v aplikaci Fotoaparát a následně jej nahrát přes galerii do aplikace.

Prečo Android INSTAGRAM Stories majú HORŠIU kvalitu ako iPhone

Android 12 Developer Preview 3 tento problém řeší a přináší podporu fotoaparátů a to včetně ostatních senzorů jako třeba teleobjektiv či ultraširoký snímač. Google oznámil, že Android 12 bude disponovat novými API, které aplikacím třetích stran umožní naplnit potenciál fotoaparátů telefonu.

Material Design 3.0

V roce 2014 Google představil první generaci svého Material Designu. Šlo o jakýsi designový jazyk, který měl sjednotit veškeré Google produkty a to včetně Androidu. O pár let později vyšel další Material Design, kterému se hovorově přezdívalo 2.0, přesto že jej Google oficiálně nikdy takto nepojmenoval. Dle toho, co zjistili vývojáři z XDA-Developers to vypadá, že se v Androidu 12 dočkáme již třetí verze.

Google ji označuje jako “Material NEXT”, ovšem co si pod tím představit konkrétně v tuto chvíli není jasné. Zřejmě se ale dočkáme přepracovaných ikon, animací (jak bylo uvedeno v předchozích odstavcích) i třeba přepracování některých aplikací.

Na jaké funkce systému Android 12 se těšíte vy?