Epic Games před několika měsíci rozpoutalo doslova válku s Googlem a Applem, když do Fortnite přidalo své vlastní platební řešení a obcházelo tak poplatky, které by jinak muselo americkým gigantům zaplatit. To se samozřejmě ani jednomu nelíbilo a Fortnite tak nyní nenaleznete ani na Google Play, ani na App Store. Android 12 přesto bude ještě otevřenější a podpoří alternativní obchody s aplikacemi.

Android 12 bude ještě otevřenější

Google na svém blogu zmiňuje, že Android byl vždy o možnostech a vlastních preferencích. Uživatelé si mohou nastavit své výchozí aplikace, klávesnici, tapetu i třeba launcher. Příští rok s příchodem Androidu 12 to však bude ještě mnohem otevřenější. Google dá totiž prostor alternativním obchodům s aplikacemi. V současné době můžeme znát ty nejhlavnější, kterými jsou Google Play Store, Samsung Galaxy Store, Huawei AppGallery nebo právě Epic Store.

Je pravda, že Android vždy podporoval tyto obchody, avšak pro výrobce je to práce navíc a v některých případech může dojít i k ohrožení samotného zařízení. Google tedy plánuje poskytnout zcela nové uživatelské prostředí, kde si uživatelé sami vyberou, které obchody chtějí používat.

Jaké obchody s aplikacemi používáte vy?