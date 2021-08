Xiaomi už prý testuje Android 12 beta u dalších dvou mobilů

Společnost Xiaomi samozřejmě patří do dlouhé řady firem, které spadají do programu testování nového systému Android 12. Jak je zvykem, nové prostředí nejprve dostane příležitost ukázat své schopnosti (a taky mouchy) v nejnovějších vlajkových modelech. Čínská firma doposud prováděla interní testování u několika zástupců řad Xiaomi Mi 10 a Mi 11. Podle serveru xiaomiui.net k nim teď přibyly další dva telefony. Respektive jeden, který je ale na více trzích dostupný pod jinými jmény. Řeč je o POCO F2 Pro alias Redmi K30 Pro.

Které Xiaomi mobily teď interně testují Android 12?

Mi 11 / Pro / Ultra

Mi 11i / Mi 11X / POCO F3 / Redmi K40

Mi 11X Pro / Redmi K40 Pro / K40 Pro+

Mi 11 Lite 5G

Mi 10S

Mi 10 / Pro / Ultra

Mi 10T / 10T Pro / Redmi K30S Ultra

POCO F2 Pro / Redmi K30 Pro / Zoom

Na často aktualizovaném seznamu telefonů, které by měly následně Android 12 dostat, je v tuto chvíli přes 25 modelů. Pokud máte obavy, zda právě váš novou verzi obdrží, bude možná jednodušší mrknout do aktuálního seznamem těch, které se prý mají s dvanáctým Androidem rozloučit. Všechny novější Xiaomi (Redmi, POCO, Black Shark) telefony by měly mít štěstí.

Které Xiaomi telefony prý nový Android nedostanou?

Mi 9 / 9 SE / 9 Lite

Mi 9T / 9T Pro

Mi CC9 / CC9 Pro

Mi Note 10 / Note 10 Pro

Redmi K20 / K20 Pro / Premium

Redmi Note 8 / 8T / 8 Pro

Redmi 9 / 9A / 9AT / 9i / 9C

Redmi 9 Prime

POCO C3

POCO M2 / M2 Reloaded

Našli jste na jednom ze seznamů váš mobil?

Zdroj: xiaomiui