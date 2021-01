Tmavý režim je nuda? Android 12 přinese nové barevné motivy

Spolu s operačním systémem Android 10 jsme se dočkali i tmavého režimu. Ten kolikrát ušetří nejen očím, ale také vaší baterii (v případě, že máte zařízení s OLED panelem). Nadcházející systém Android 12 má však přinést nové barevné motivy a kromě změny barev v systému bude schopen dát zvolenou barvu i některým aplikacím.

Android 12 přinese nové barevné motivy

Server 9to5google přinesl informaci, že bude možné si v Androidu 12 vybrat vaší oblíbenou barvu a na základě toho se bude zobrazovat v systému. Tato barva bude zobrazena i v notifikační liště či v oznámeních. Abyste měli lepší představu o co jde, vytvořili redaktoři z 9to5google pár nákresů, jak by to asi mohlo vypadat. To, jaké schéma si budete moci vybrat bude prý záviset i na výrobcích telefonů. Ty budou mít totiž své vlastní barvené motivy a vy si z nich vyberete ten, který se vám bude líbit.

Dobrou zprávou je, že bude tato funkce zpřístupněna také vývojářům aplikací, takže pokud budou chtít, může aplikace korespondovat s vaším tématem. Na funkci jsme už teď velice zvědaví. Mohlo by se totiž opět jednat o zajímavé designové osvěžení.

Co na tento nápad říkáte?