Google vydal betu Androidu 11. Zaujala hlavně vypínací obrazovka

Pryč jsou doby, kdy jsme stiskli napájecí tlačítko a telefon se rovnou vypnul. Nebo případně nabídl na speciální obrazovce potvrzovací dialog nebo i alternativní volbu restartování. V dnešní době už tato tzv. “vypínací obrazovka” obsahuje spousty dalších prvků. Je to praktické, neboť se k nim dá dostat jednoduchým a přitom unikátním způsobem. Plnohodnotné vydání bychom měli oficiálně spatřit až za několik týdnů, ale před pár hodinami (dost možná omylem) poslal Google beta verzi do několika Pixel telefonů. V testovací verzi systému Android 11 zaujala hlavně přepracovaná vypínací obrazovka. Zachycené snímky ukazují na zajímavé využití tohoto prostoru.

Google chce evidentně využít místo na maximum. V horní řadě jsou vidět standardní tlačítka pro vypnutí, restart atd. Pod nimi se nachází nová sekce s rychlým přepínáním platebních karet. Tuto možnost mají telefony Pixel už v desátém Androidu, ale nová vypínací obrazovka by měla toto přepínání zavést v rámci systému Android 11 plošně pro všechny. V případě Pixelů je prostor primárně určen Google Pay, ale po rozšíření by měly na tomto místě dostat prostor i ostatní platformy. Třeba i Samsung Pay. Pod tímto segmentem s platebními kartami se mají objevit tlačítka, která budou ovládat primárně chytré prvky v domácnosti. V náhledu jsou vidět přepínače například pro lampu, zámek, rolety, termostat nebo kameru. Podle posledních zpráv by měly jít prvky na vypínací obrazovce i přenastavit.

Líbí se vám využití vypínací obrazovky v jedenáctém Androidu?

Zdroj: 9to5