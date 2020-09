Android 11 vedle iOS 14: rychlé porovnání obou systémů

Ostré verze Android 11 a iOS 14 jsou již za rohem, takže je na čase si oba dva systémy připomenout a srovnat je vedle sebe. Jablečný systém bude v plné verzi dostupný již tento měsíc, za to Android 11 se do velké části telefonů bude dostávat dlouhé měsíce. V Pixelech jej však uvítáme také velmi brzy. Pojďme se na ně tedy podívat a srovnat si jednotlivé funkce.

iOS 14 vedle Android 11 – který přinese více změn?

Pojďme se nejprve podívat na jablečný systém. Ten po delší odmlce přináší spoustu nových funkcí, z nichž však většinu z nich zná každý Android uživatel už roky. To, že jsou si oba dva systémy stále více podobné je čistý fakt a stejně jako Android kopíruje občas od iOS se nyní děje pravý opak. Android 11 je zaměřen hlavně na stabilitu a rychlost. Jeho design se nijak zásadně nemění a přináší spíše drobné změny. Za to se ale Google zaměřil na oznámení, zprávy či lepší správu soukromí a oprávnění. Můžeme tedy počítat s tím, že používání telefonu s těmito systémy bude zase o něco příjemnější.

Domovská obrazovka

Domovská obrazovka, nebo chcete-li Home Screen se na nejnovějším Android 11 oproti iOS 14 nijak zásadně nemění. Tedy, až na nový dok, který dokáže zobrazit nedávno spuštěné, či navrhované aplikace, které byste chtěli možná právě v daný moment využít. Za to v iOS se dějí věci. Po 13 letech se dostávají na domovskou obrazovku widgety, které jaksi narušují do té doby čistě danou plochu, která obsahovala pouze aplikace a složky.

Widgety

Jak jsme zmínili výše, iOS 14 má vůbec poprvé widgety na domovské obrazovce. Nutno podotknout, že je měl jablečný systém už několik let, ovšem pouze po swajpnutí na levou stranu, což bylo poměrně nepraktické. V případě iOS se dají tyto widgety použít pouze v nativních aplikacích jako je Počasí, Připomínky či Galerie. Android je v tomto ohledu mnohem dále a widgety si na něm lze libovolně přizpůsobovat. Je ale zajímavé, že právě na Androidu popularita widgetů z nějakého důvodu upadá. A to i přesto, že je v nich mnohem lepší než Apple.

App Drawer

Šuplík aplikací je dalším z hlavních lákadel nového iOS 14, zatímco Android 11 zůstane v tomto ohledu nezměněn. V podstatě se jedná o užitečnou funkci, kdy si na plochy dáte pouze aplikace, které často používáte, nebo jednoduše které tam chcete mít. iOS byl v tomto ohledu dosti limitující, jelikož všechny aplikace, které jste v telefonu měli jste automaticky museli mít i na ploše. Osobně nám to dosti vadilo, jelikož třeba taková aplikace Bolt, kterou jsme využili jednou za tři měsíce, jelikož nejsme z Prahy nám tam zbytečně překážela. A je jich samozřejmě více.

Nastavení

Zde se žádné velké změny nekonají ani u jednoho systému. Obě nabídky nastavení jsou téměř stejné, jako jsme zvyklí. iOS 14, má stejně jako jeho předchozí verze tmavý režim, jehož tapeta se dynamicky mění podle toho, zda je vypnutý nebo zapnutý. To čistému Androidu chybí. Některé nadstavby nebo externí programy to sice umožňují, ovšem rádi bychom to uvítali přímo v systému. Chápeme ale, že to má Android trochu složitější, jelikož skoro každý model má jinou tapetu.

Rychlé nastavení

Velkou změnou v Android 11 oproti iOS 14 je nabídka rychlého nastavení. Ten totiž nabídne velký widget hudebního přehrávače (ať už se to týká aplikace Hudba, Spotify, Deezer atp.), který se nám velice líbí. Jeho tlačítka jsou dostatečně velká a vejde se na něj mnohem více textu, než na ten v iOS. Nabídka rychlého nastavení v jablečném systému se oproti tomu vůbec nemění. Zůstává stejná již od iOS 11 a chtělo by to změnu. Není na něm sice nic špatného, ale uvítali bychom více možností a třeba právě podporu vybraných widgetů.

Měli jste možnost používat iOS 14 nebo Android 11?