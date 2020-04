Android 11 potlačí otravné notifikace od aplikací běžících na pozadí

Dokážete z vlastní zkušenosti vyjmenovat, jaké nepříjemnosti jsou vedlejším efektem Android aplikací spuštěných na pozadí? Kromě “žraní” výkonu a vybíjení baterie mezi ně určitě patří i neodstranitelné notifikace v horní rolovací nabídce. I když jde vlastně jen o vizuální problém, mnozí uživatelé jsou z fixní notifikace pěkně nesví. Chtějí mít v nabídce jednoduše úplně čisto. Systém Android doposud pracuje s tímto principem z toho důvodu, aby měl uživatel vždy jasný přehled, jaké aplikace na pozadí běží. Bez takto viditelné notifikace nesmí být na pozadí nástroj spuštěný. Nová verze systému ale pravděpodobně uchopí tuto problematiku za opačný konec. Android 11 má být schopný pevné notifikace přesouvat na trochu snesitelnější místo.

Když teď v Androidu zkusíte tažením prstu vymazat notifikaci od na pozadí běžící aplikace, nepodaří se vám to (za standardních okolností). Zůstane jednoduše na svém místě a pokud ji násilím odstraníte, aplikace se vypne. To je případ třeba i námi recenzovaného přívěsku Fixed Smile. Očekávaný systém ale v aktuální třetí vývojářské verzi ukazuje, že má řešení. Android 11 poskytne možnost tyto pevné notifikace tažením “zahodit” do nové sekce Historie spuštěných aplikací. Tam budou nadále aktivní, ale už ne tolik na očích. Když je budeme chtít vrátit zpět na původní místo, z historie to půjde jedním kliknutím. Příklad najdete ve videu.

Dismissing ongoing notifications in Android 11 Developer Preview 3

Tuto novinku rozhodně chválíme. I když nejde o úplnou eliminaci nutných pevných notifikací, takto to bude mnohem snesitelnější. Doufejme, že se funkce skutečně dostane ven hned při prvním vydání Androidu 11. K tomu by mělo dojít ve třetím kvartálu letošního roku.

Štvou vás zmíněné fixní notifikace?

Zdroj: aauthority