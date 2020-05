Android 11 Beta nakonec 3. června představen nebude. Proč?

Google se již od prvního uvedení Androidu 11 potýká s nejrůznějšími potížemi. Původní událost Google I / O, která měla trvat od 12. do 14. května byl kvůli koronaviru zcela zrušena. Fanoušci a vývojáři tak čekali, kdy bude vypuštěna první veřejná betaverze nového systému. To mělo původně proběhnout skrz online konferenci 1. června. To bylo však také změněno a finální datum mělo být 3. června. Jenže ani v tento den se uvedení nedočkáme. Android 11 Beta nakonec 3. června představen nebude.

V tuto chvíli nemáme informace o tom, kdy by mohla konference událost. Vývojáři Androidu se na Twitteru pouze vyjádřili, že brzy oznámí nové datum. Dle všeho zde hraje hlavní roli napětí v Los Angeles, Oaklandu a dalších městech. Jen doufáme, že další zpoždění nemá žádné důsledky pro samotný systém. Díky verzím pro vývojáře máme jistou představu o nových funkcích, na které se můžeme těšit.

We are excited to tell you more about Android 11, but now is not the time to celebrate. We are postponing the June 3rd event and beta release. We'll be back with more on Android 11, soon.

— Android Developers (@AndroidDev) May 30, 2020