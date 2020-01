Majitelé Xiaomi Mi A3 si na Android 10 ještě chvilku počkají

Minulý týden čínská společnost Xiaomi překvapila svět mobilních technologií tím, že poslední verzi systém Androidu nevyslala přednostně do některého z posledních smartphonů, ale do dva roky starého modelu Mi A2. Těžko si to vysvětlovat, možná chce jít u telefonů ze série Android One odzadu. Hned po zveřejnění této zprávy se vyrojily nedočkavé a naléhavé dotazy uživatelů Xiaomi Mi A3, kdy dostanou Android 10 také oni.

Thanks for your excitement and patience. Glad to announce the update will be out in mid February for Mi A3. — Mi India #108MP IS COMING! (@XiaomiIndia) January 14, 2020

Pár dní bylo ticho, ale teď už máme odpověď. Respektive ji mají Indové díky oficiálnímu vyjádření tamního firemního zastoupení. My od ní můžeme odvozovat další vlnu aktualizací. Android 10 by měl začít do telefonů Mi A3 putovat v průběhu února.

Jestli jste se tedy těšili, že bude mezi updaty na poslední Android u dvou generací smartphonů této série rozdíl jen pár dní nebo snad hodin, budete zklamaní. Za nás ale určitě platí, že je lepší systém vydat o pár dní později vyladěný, než ho uživatelům za tepla honem rychle poskytnout nedotažený. Časový rozdíl mezi vydáním Android 10 pro Xiaomi Mi A2 a Mi A3 tak bude asi měsíční. Samozřejmě mluvíme o zmíněné Indii, ale u nás to bude pravděpodobně obdobné. Není také vyloučeno, že si firma jen preventivně nechává prostor a bude schopná update vydat i dřív.

Co říkáte tak velkému rozdílu mezi updaty?

Zdroj: gizmo