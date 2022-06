Doručování dronem: Amazon konečně zahájí slíbený projekt

Online objednávka a zaplacení zboží, maximálně několik desítek minut čekání… a balíček je u dveří. Ne, to není běžný dovoz pizzy, ale slibovaný model doručování zásilek prostřednictvím dronů společnosti Amazon. Příští rok uběhne již deset let od chvíle, kdy americký gigant oznámil záměr tímto tehdy revolučním způsobem dopravovat balíčky až ke dveřím zákazníků. A po dlouhém čekání a testování by letos měl projekt Prime Air konečně odstartovat pilotním provozem v jednom vybraném městě.

Amazon oznámil, že začne doručování drony testovat na území asi třítisícového městečka Lockeford v Californii, kde se dohodl s úřady a hodlá získávat zpětnou vazbu od zákazníků. Dosavadní příprava projektu spolkla miliardy dolarů a přinesla několik prototypů okřídlených elektronických doručovatelů. Zásilky by měl nakonec dodávat šestiramenný dron na obrázku.

Cílem je doručit balíček ke dveřím zákazníka (i když zmíněný je backyard, tedy zadní zahrada neboli dvorek) do jedné hodiny. Firma Amazon nicméně nebude v tomto oboru první, kdo dotáhl myšlenku až k praxi. Wing, sesterská společnost Googlu, přenáší zásilky pomocí dronů v Austrálii, Finsku a také v USA. Na území Spojených států doručuje stejným způsobem také Walmart.

Zdroj: acentral