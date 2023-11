Amazon si je dlouhodobě jistý, že budoucnost stojí na umělé inteligenci. Rok 2023 přinesl největší boom v oblasti generativních nástrojů ve všech možných sektorech a toho si je společnost velmi dobře vědoma. A jak nejlépe docílit dalšího perspektivního vývoje? Zpřístupnit vzdělávání každému, kdo se chce učit. S tím nabídne bezplatný kurz pro 2 miliony lidí. Amazon oznámil na svém webu závazek nazvaný AI Ready, který bude poskytovat školící programy pro dospělé i mladé studenty.

Kromě oznámení hlavních bodů iniciativy také zveřejnil zajímavé zjištění ohledně budoucnosti AI a zvyšující se poptávce po zaměstnancích z tohoto oboru. Například, že najímání talentů na umělou inteligenci je aktuálně prioritou pro 70% zaměstnavatelů a také očekávají, že pracovníci budou schopni vydělat si až o 47% více, pokud se naučí s umělou inteligencí pracovat. Posledním zjištěním je, že 93% podniků očekává, že v příštích pěti letech bude AI integrována do běžných firemních procesů. Kdyby vám tuto informaci někdo řekl koncem minulého roku, pravděpodobně byste mu vůbec nevěřili.

The numbers are huge. 93% of employers expect to use #generativeAI in the next 5 years. Employees will need training, and @amazon is filling that gap with “AI Ready,” a commitment that aims to provide free AI skills to 2 million people by 2025.

This includes free #AI &… pic.twitter.com/STHRy8rV52

— Adam Selipsky (@aselipsky) November 20, 2023