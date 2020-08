Aplikace Amazfit byla přejmenována na Zapp. Proč se tak firma rozhodla?

Čínská společnost Huami, jejíž chytré náramky a hodinky ze série Amazfit jsou velmi populární po celém světě, se rozhodla pro celkem radikální změnu jména stejnojmenné mobilní aplikace. V Obchodě Play je nyní nástroj, se kterým jde elektronika této značky využít naplno, přejmenován z Amazfit na Zepp. Důvod? Společnost chce aplikaci nabídnout většímu množství uživatelů, kteří nutně nemusejí mít její přístroje. Zepp je již zavedená značka v oblasti zaznamenávání sportovních výkonů a výroby senzorů.

K oficiálnímu přejmenování má dojít 25. srpna, nicméně už nyní je aplikace v Obchodě Play s jiným názvem. Když v této oficiální databázi vyhledáte jméno Amazfit, jako první výsledek rovnou dostanete položku Zepp. Včetně nového loga. Nová identita aplikace nyní zapadá do řady jiných Zepp nástrojů. Existují různé například pro tenis, fotbal nebo golf. Vývojářem všech aplikací je firma Anhui Huami Information technology Co. Ltd, která se stala majitelem značky Zepp před dvěma roky. Dá se předpokládat, že Huami pod tento čtyřpísmenný název časem převede všechen svůj sportovní software.

Už máte aplikaci přejmenovanou i v telefonu?

Zdroj: Gizmo