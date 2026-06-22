Amazfit Helio Strap Pro je pokročilejší náramek bez displeje. Tohle umí Hlavní stránka Zprávičky Amazfit Helio Strap Pro je nový fitness náramek bez displeje pro hybridní trénink a závody HYROX Proti původnímu modelu přidává druhý senzor nošený na pasu a přesnější devítiosý pohybový senzor v náramku Do Česka novinka oficiálně nejspíš nedorazí, stejně jako její předchůdce Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 22.6.2026 22:14 Žádné komentáře 0 Amazfit Helio Strap Pro rozšiřuje řadu nositelných senzorů bez displeje. Novinka míří na sportovce, kteří kombinují kardio a sílu, a poprvé sbírá data nejen ze zápěstí, ale i z pasu. Výrobce náramek oznámil 18. června a předobjednávky se podle něj mají začít expedovat kolem 25. června. Co Helio Strap Pro umí? Systém tvoří dva moduly. Náramek na zápěstí (Helio Core Motion HR) podle Amazfitu nese optický senzor tepu BioTracker 6.0, devítiosý pohybový senzor a nově i měření teploty kůže. Zvládne přes 50 sportovních režimů, rozpozná pětadvacet silových cviků a sleduje spánek včetně REM fáze, tep po celý den, okysličení krve i stres. Druhý senzor se nosí na pasu. Ten má podle výrobce odhadovat mechanickou zátěž jednotlivých svalových partií během cvičení a zaměřuje se hlavně na formát HYROX, který kombinuje běh a silová stanoviště. Výrobce uvádí výdrž náramku až jedenáct dní, pasového modulu až čtyřiačtyřicet dní a voděodolnost 5 ATM. V čem je lepší než původní Helio Strap? Hlavní posun je v senzorech. Původní Helio Strap měl v náramku šestiosý pohybový senzor, Pro verze přidává geomagnetický senzor a dostává se na devět os. Novinkou je také měření teploty kůže, které dřívější model neuměl. Největší změnou je ale přídavný modul na pas – ten u prvního Helio Strap úplně chyběl. Testujeme Fitbit Air: Tohle jsou naše první dojmy z náramku, AI trenéra a nové aplikace Adam Kurfürst Články Adam Kurfürst Články Za nové vychytávky si ale výrobce nechá zaplatit. Zatímco původní náramek stál 99,99 dolaru, sada Helio Strap Pro se dvěma moduly vyjde na 199,99 dolaru. Server the5krunner navíc upozorňuje, že senzor na pas zatím funguje jen v režimech HYROX Race a HYROX Simulation a vyžaduje hodinky Amazfit Balance 3 nebo Balance Ultra. Upgrade tak podle něj dává smysl hlavně pro ty, kdo závodí nebo trénují právě HYROX. Žádné z funkcí naopak nevyžadují placené předplatné. Do Česka nejspíš oficiálně nedorazí Pro tuzemské zájemce máme méně příjemnou zprávu. Předchozí Helio Strap se totiž na český trh oficiálně nedostal a u novinky to bude podle všeho stejné. Náramek se prozatím prodává hlavně na americkém webu Amazfitu, kde stojí 199,99 dolaru – v přepočtu zhruba 4 600 korun, ovšem bez cla a daně. Kdo o něj stojí, bude tak nejspíš odkázaný na dovoz ze zahraničí. Vyplatí se vám náramek bez displeje, který měří i zátěž svalů? Zdroje: the5krunner, Amazfit, Business Wire O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář Amazfit chytrý náramek fitness náramek nositelná elektronika Sportovní náramek Mohlo by vás zajímat Amazfit Active 2 nejsou drahé a mají čím překvapit. Skvěle vypadají, mají super jas a nabízí offline mapy Adam Kurfürst 8.1.2025 LIDL nabízí hodinky Amazfit T-Rex a náramek Xiaomi Mi Band 5 Marek Houser 29.12.2021 Hodinky Amazfit Cheetah zlevnily o polovinu! Mají skvělý jas a offline mapy Adam Kurfürst 11.10.2024 Xiaomi Smart Band 9 Pro uniká na renderech! Náramek připomíná jen stěží Adam Kurfürst 13.10.2024 LIDL prodává hodinky Amazfit za super cenu. Co umí? Jakub Kárník 13.10.2022 Xiaomi brzy přijde s novými hodinkami, zavoláte si s nimi i bez mobilu Adam Kurfürst 3.10.2024