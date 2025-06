Amazfit Helio Strap vyhodnotí, zda jste připraveni na aktivitu. Cílí hlavně na sportovce

Po nedávném úniku byl nový fitness pásek Amazfit Helio Strap představen s funkcemi, které by mohly oslovit i běžné sportovce mimo svět soutěží. Nejzajímavější z nich je bezesporu BioCharge – metrika, která monitoruje aktuální stav energie v těle a může tak posloužit jako jakási alternativa k oblíbenému Body Battery od Garminu.

S displejem, nebo bez?

Na dříve uniklých renderech se zdálo, že má náramek Helio Fit displej, který je chytře schovaný pod tkaninou. V tiskové zprávě zveřejněné samotnou značkou ale žádná taková informace nezaznívá a z propagačních videích od sportovců rovněž nelze potvrdit, že by zařízení obrazovkou skutečně disponovalo. Prozatím tak toto téma zůstává otevřenou otázkou, jež bude zodpovězena v případě, že se produkt dostane na trh. Momentálně jej totiž mají k dispozici pouze elitní atleti ve speciální HYROX edici.

BioCharge ukáže, kdy trénovat a kdy zvolnit

Jednou z největších zajímavostí je funkce BioCharge. Ta nehodnotí pouze počet kroků nebo spálené kalorie, ale analyzuje i kvalitu spánku, úroveň stresu a srdeční tep napříč celým dnem. Výsledkem je přehledné skóre, které napoví, zda je tělo připravené na výkon, nebo potřebuje regeneraci.

Funkce BioCharge (zdroj)

Pro sportovce tak může jít o užitečný nástroj, na základě něhož budou moct vyhodnotit, jestli si jít zatrénovat, anebo zda raději věnovat čas odpočinku.

Měří i bez hodinek – včetně noci

Pásek je lehký, prodyšný a pohodlný na nošení i 24 hodin denně, a tak může přijít vhod třeba na sledování spánku – ocení jej ti, kteří neradi spí s velkým zařízením na zápěstí. Amazfit uvádí, že i bez propojení s hodinkami dovede měřit třeba srdeční tep nebo úroveň stresu.

Součástí výbavy náramku je automatická detekce silového tréninku. Umí zaznamenat počet opakování, série i dobu odpočinku, což eliminuje nutnost neustálého manuálního zadávání dat. Data se synchronizují do aplikace Zepp.

Amazfit Helio Strap na ruce (zdroj)

Při běžném používání vydrží Helio Strap na jedno nabití až 10 dní, přičemž sbírá údaje i ve chvílích, kdy je telefon nebo hodinky mimo dosah.

Zamíří někdy na pulty obchodů?

Ačkoliv byl náramek oficiálně uveden jako součást edice pro závod HYROX, jeho funkce by dávaly smysl i běžným sportovcům, takže by nás nepřekvapilo, kdyby se jednoho dne dostal běžně do prodeje. Kolik bude novinka stát, však Amazfit neprozradil.

Co na Amazfit Helio Strap říkáte vy?

Zdroje: Amazfit, Instagram, Gadgets and Wearables